La Torres segna poco ma ha un’ottima difesa

Con pochi, pochissimi tifosi al seguito (sette!) visto il divieto di trasferta per i residenti in provincia, oggi il Cesena cerchera’ di portare via punti dallo stadio “Sanna” di Sassari in una gara molto più importante di quanto non si creda. Servirà un Cesena preciso dal punto di vista delle conclusioni a rete. Infatti la Torres di Stefano Sottili posside una difesa poco battuta con appena diciassette reti fin qui incassate. Va detto che Sottili è subentrato ad Alfonso Greco a fine dicembre e ha esordito bene la scorsa domenica vincendo in trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle. Se è vero che incassa pochi gol la Torres, è comunque vero che ne segna altrettanto pochi visto che la differenza reti è a zero, diciassette segnati e altrettanti subiti.

Fino qui i sardi si sono dimostrati squadra più efficace in trasferta che sul loro campo, anche l’incontro dell’andata lo ha dimostrato, infatti il Cesena pareggiò negli ultimi minuti con Udoh dopo che la Torres era andata in vantaggio con il guizzante Francesco Ruocco. In questo momento Sottili deve fare i conti con alcuni infortuni, a parte Scotto fuori da inizio stagione lo stesso Francesco Ruocco sta rientrando dopo i problemi muscolari, di sicuro sarà assente anche il centrocampista Gianola per squalifica. Da non sottovalutare il possibile impiego di Davide Luppi attaccante molto esperto capace di coprire varie posizioni nel reparto avanzato, di sicuro al centro dell’attacco la Torres schiererà Adama Diakite (nella foto) possente centravanti di origini ivoriane autore di quattro reti in questo campionato, due delle quali segnate la scorsa domenica.

Dopo aver cambiato la guida tecnica la società di Sassari sta facendo ricorso alla sessione di mercato invernale: infatti Cristian Fabriani è appena arrivato a rinforzare la difesa, mentre dal Montevarchi è stato prelevato il giovane trequartista Edoardo Saporiti. Sottili pare avere anche deciso il cambio di modulo, dal quattro-tre-tre di inizio stagione adesso la scelta è caduta sulla difesa a tre centrocampo a cinque e due attaccanti. Vedremo quali effetti sortirà.

Roberto Daltri