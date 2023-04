La Vis ha il peggiore attacco del girone: 23 reti

Non serve pensare a chissà quale strategia rispetto allo scontro di oggi pomeriggio fra Cesena e Vis Pesaro: entrambe sono obbligate a vincere anche perché il pareggio sarebbe un risultato inutile tanto per i bianconeri quanto per i marchigiani. La classifica parla chiaro: vincendo entrambe le ultime due sfide la Vis Pesaro avrebbe una speranza di potersi salvare senza passare dai playout, oppure male che vada affrontarli con a suo favore la miglior posizione possibile.

Da pochi giorni sulla panchina pesarese si è seduto Simone Banchieri, ha sostituito Oscar Brevi che aveva esordito all’andata proprio contro il Cesena. Il primo impatto di Banchieri è stato positivo vista la vittoria conquistata giovedì della scorsa settimana nello scontro diretto contro l’Imolese. Buona la prima insomma, ma di certo a Banchieri non manca il lavoro da svolgere: quello della Vis Pesaro infatti è il peggiore attacco del girone con appena 23 gol segnati. La difesa invece non è la più battuta, ma certo il -30 fra reti segnate e reti subite è un dato da far tremare i polsi.

Banchieri predilige il modulo con la difesa a quattro, tre centrocampisti e tre attaccanti, ma non è da escludere che oggi al Manuzzi possa affidarsi invece ad una difesa a tre per avere un centrocampo più munito e davanti due soli attaccanti che di sicuro saranno Fedato e Pucciarelli autori assieme di dieci reti in questo campionato.

Abbiamo già parlato della difficoltà della Vis Pesaro ad andare in gol; tutto l’attacco ha messo a segno complessivamente 14 gol, proprio quattro in meno rispetto a quelli firmati da Simone Corazza. Gli attaccanti del Cesena però avranno contro un avversario in più rispetto all’andata, quando Denis Tonucci (foto) non vestiva ancora il biancorosso della Vis. Tonucci ha giocato quattro stagioni in bianconero vanta molta esperienza visti i trentacinque anni ormai prossimi ed è un difensore molto tosto, non facile quindi da superare.

Roberto Daltri