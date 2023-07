L’addio di Ceccarelli "Fatte grandi cose"

di Roberto Daltri

Da due anni a questa parte era diventata una consuetudine il fatto che la fine del campionato Primavera desse il via ai festeggiamenti per la promozione appena raggiunta, la penultima stagione poi aveva raddoppiato il livello delle celebrazioni visto che la squadra allenata da Giovanni Ceccarelli si era aggiudicata anche la Supercoppa.

Quest’anno è andata diversamente, sia perché la squadra si è classificata all’ultimo posto nella categoria riservata alle migliori compagini giovanili dello Stivale, sia perché il club bianconero in queste ore ha deciso di salutare il tecnico.

Mister Ceccarelli, qual è il bilancio di questa stagione?

"Siamo arrivati al livello massimo e dal punto di vista fisico e tecnico molte delle squadre che abbiamo incontrato erano troppo superiori a noi. Ai ragazzi non posso imputare niente: hanno sempre dato il massimo. Ho cercato di trovare dei correttivi, ma come ho detto il livello era davvero altissimo".

Eppure avete sconfitto il Lecce che ha vinto il campionato, avete pareggiato col Torino, con l’Inter e avete messo in difficoltà la Juventus.

"Purtroppo non siamo riusciti a rimanere attaccati al gruppo che lottava per salvarsi per tenere più alto il livello del morale: abbiamo sempre avuto difficoltà nel fare gol e a volte incassato il primo ha pesato il fatto di pensare che sarebbe stato troppo difficile rimontare".

I vostri migliori marcatori sono stati Ghinelli e Denes con cinque gol a testa.

"Ghinelli è un ragazzo del 2005 che nel campionato precedente aveva giocato due partite, Denes è arrivato a campionato in corso come Polli, bravo anche lui nel lavorare per la squadra ma non molto portato al gol". Cosa lascia questa stagione?

"Abbiamo dato spazio a vari ragazzi del 2005 come Gessaroli, Giovannini, Balde, Galassi, Rossi, Manetti e per loro è stata una esperienza che rimane. Inoltre abbiamo portato alcuni ragazzi in prima squadra e non parlo solo dei gemelli Shpendi ma anche di Francesconi, Pieraccini, Lepri: le nostre avversarie non avevano ragazzi già pronti per la B e la A e quindi potevano schierare tutti".

Dopo due stagioni dalle grandi soddisfazioni, era prevedibile un campionato più complicato.

"Me lo aspettavo, però qualche soddisfazione dagli addetti ai lavori è arrivata. Alberto Bollini, allenatore della nazionale under 19 che abbiamo incontrato in uno stage, diceva di non sottovalutarci, perché eravamo organizzati e non mollavamo mai".

Quale sarà il suo futuro?

"Sono stato a Cesena 13 anni e sono sempre stato bene. Mi vedo ancora lavorare coi giovani".