L’alba della Nove Colli. Quasi 10.000 atleti al via

Domani si disputerà l’edizione 2023 della Nove Colli, la gran fondo in calendario la penultima domenica di maggio, che è stata rinviata a causa dell’alluvione e dei danni provocati sulle strade dell’entroterra.

Sono 9.812 i corridori pronti ad attaccarsi il pettorale sulla schiena, con 1.231 atleti provenienti dall’estero. Saranno 690 le cicliste pronte e prendere parte alla gara. L’iscritto più anziano è un pensionato di 89 anni, mentre i più giovani sono due ragazzi di 16 anni classe 2007.

Il percorso lungo sarà più breve, 170 chilometri di tracciato con partenza dal lungomare di Cesenatico all’altezza della colonia Agip e non sul porto canale come avveniva negli anni precedenti.

I corridori poi affronteranno la zona di Boschetto, il centro di Cesenatico e si dirigeranno a Cesena, pedalando sulle strade di Martorano, Diegaro, sino a raggiungere Forlimpopoli, Savignano di Rigo, Fratta, Meldola, Pieve di Rivoschio, San Romano, Borello, Mercato Saraceno, il Barbotto, Perticara, Talamello, Novafeltria, Maioletto, il Maiolo, Monte Pugliano, San Leo, Secchiano, il Passo delle Siepi, Ponte Uso, Sogliano, Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala e poi Valverde, per imboccare nuovamente il lungomare e tagliare il traguardo davanti alla colonia Agip.

Il percorso medio sarà di 130 chilometri, sempre con partenza dal lungomare di Cesenatico all’altezza della colonia Agip e non sul porto canale come avveniva negli anni precedenti.

I corridori poi affronteranno la zona di Boschetto, il centro di Cesenatico e si dirigeranno a Cesena, pedalando sulle strade di Martorano, Diegaro, sino a raggiungere Forlimpopoli, Savignano di Rigo, Fratta, Meldola, Pieve di Rivoschio, San Romano, Borello, Mercato Saraceno, il Barbotto, dove poi si va a Sogliano, Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala, Valverde e Cesenatico.

Si è aggiunto un percorso corto che gli organizzatori del glorioso gruppo ciclistico Fausto Coppi chiamano ’L’altro percorso’. La partenza rimane da Cesenatico, con la carovana che poi si dirigerà nella frazione di Sala prima di raggiungere Santangelo, Gatteo e arrivare a Savignano davanti al Castello di Ribano. I cicloturisti si troveranno a confrontarsi con un po’ di pendenza godendosi il panorama prima di giungere a Borghi e continuare per Sogliano dove sarà presente un ristoro con i prodotti di territorio. Da qui i partecipanti si lanceranno sulla discesa della Cioca con i 18 tornanti che l’hanno fatta conoscere da tutti come il ’Piccolo Stelvio’.

Varcato il fiume Rubicone comincerà il ritorno a casa, passando nuovamente da Savignano prima di Gatteo, Fiumicino e dell’arrivo a Cesenatico sullo stesso traguardo della classica Nove Colli, nel lungomare all’altezza della colonia Agip. La distanza totale è di 60 chilometri con un dislivello di 650 metri e un’altezza massima di 360 metri. Quest’anno non è stata organizzata la fiera internazionale Ciclo & Vento in piazza Andrea Costa a cura di Confesercenti e Confartigianato. L’associazione sportiva organizzatrice della gara, ha organizzato un piccolo villaggio nell’area della sede della Fausto Coppi, situata in via Litorale Marina a Villamarina Monte, dove sono stati organizzati anche il ritiro del pacco gara nelle giornate di venerdì e sabato, e dei pacchetti della formula pettorale + hotel. I proventi della Nove Colli saranno devoluti per aiutare la popolazione della Romagna colpita dall’alluvione.