L’Angelini vince ancora: Jesi ko in rimonta

Ci sono volute due ore e mezza di gioco all’Elettromeccanica Angelini Cesena per difendere il Carisport e portare a casa la quarta vittoria del girone di ritorno (la terza consecutiva) su cinque partite nel campionato di pallavolo femminile di serie B1. Contro Jesi le bianconere sprecano un ottimo primo set, vanno sotto 0-2 e con grande carattere ribaltano il match vincendo al tiebreak 3-2 (23-25, 19-25, 25-21, 25-14, 15-12).

Le ragazze di coach Lucchi hanno il merito di non calare nell’intensità d’attacco e di compiere scelte tattiche azzeccate al momento giusto; il break decisivo del quinto set (da 10-12 a 15-12) è la sintesi perfetta delle potenzialità della squadra cesenate. Nel primo parziale Cesena parte nel modo migliore, Calisesi difende bene, Parise attacca forte (9-6) e Benazzi trova il massimo vantaggio (19-11), poi però Jesi comincia ad avvicinarsi spingendo in battuta; Cesena si complica la vita in ricostruzione e le avversarie pareggiano i conti (22-22); sarà un muro marchigiano a decretare il 23-25 finale. Nel secondo set Pinali accelera (7-2) ma le ospiti alzano il livello del cambiopalla e prendono il controllo fino al 19-25. Il terzo set parte all’insegna dell’equilibrio (8-8, 13-13), poi Benazzi e Gennari mettono la freccia per il 25-21. Nel quarto parziale Cesena si impone con un break pesante da 7-4 a 12-4 che le ospiti non riescono a ricucire e così si arriva al quinto set: Cesena sembra subire la grinta di Jesi (2-5, 7-10), ma poi cambia passo: Benazzi sale in cattedra prima a muro da sola e poi attaccando forte dalla seconda linea (12-12); Jesi non passa più perché il muro bianconero è sempre ben piazzato ed è Pinali con il suo mani out a firmare il 15-12.

A livello individuale, capitan Benazzi dimostra per l’ennesima volta il suo valore siglando 24 punti di cui 5 muri; Pinali gioca con potenza e maturità mettendo a segno 17 punti (di cui 1 muro); Gennari è efficace in attacco e solida a muro (13 punti, di cui 4 muri e 1 ace).

La bagarre nelle posizioni centrali della classifica è sempre più infuocata, con sei squadre che lottano distanti al massimo due punti: con questo risultato l’Elettromeccanica Angelini sale a quota 23, in ottava posizione, e si prepara allo scontro diretto di sabato in casa di Campagnola Emilia, terzultima ma indietro di solo un punto rispetto a Cesena.

Nel campionato di B maschile invece il Rubicone si è arreso 1-3 contro i mantovani del Viadana Volley (25-21, 23-25, 20-25, 22-25) dopo aver conquistato il primo set e essersi fatto rimontare il vantaggio 17-12 nel secondo. Ko anche la squadra femminile impegnata in serie C, battuta 3-1 dal Russi.

Luca Ravaglia