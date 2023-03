L’argentino si è allenato e ci sarà Udoh migliora, Saber non ce la fa

Ferrante sì, Saber no, Udoh forse. Nella seduta di ieri al Centro Rognoni notizie contrastanti per il Cesena che sta preparando la gara casalinga di domenica contro il Montevarchi. L’attaccante Alexis Ferrante ha smaltito l’influenza, è tornato ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe essere nella rosa dei convocati anti Montevarchi. Ancora in dubbio invece la presenza di King Udoh reduce dal problema alla caviglia. Se oggi e domani si allenerà allora contro il Montevarchi potrebbe esserci anche lui, ma il dubbio sulla sua eventuale presenza rimane. Domenica invece non ci sarà Saber (nella foto) che ieri ha lavorato a parte in palestra e facendo fisioterapia. Si punta a recuperarlo per la trasferta di sabato 11 a Gubbio, gara il cui inizio è stato anticipato alle 14.30.

Sono solo due i precedenti giocati al Manuzzi tra Cesena e Pontedera ed entrambi hanno visto prevalere i bianconeri. Il primo incrocio risale alla stagione 199798 e, come quella di domenica, cadde nel mese di marzo: finì 1-0 e a decidere la gara fu una rete di Salvetti a cinque minuti dalla fine. Le due squadre sono tornate ad affrontarsi nella scorsa stagione e altra vittoria (3-1) per il Cavalluccio: doppietta di Bortolussi nel primo tempo e, dopo l’autorete di Gonnelli, sigillo finale di Berti sul finire del recupero.

I biglietti per la gara di domenica potranno essere acquistatipresso i punti vendita del circuito Vivaticket tra cui il Coordinamento Club Cesena, aperto oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e domani e domenica dalle 9 alle 12. In occasione di questa gara torna la promozione per gli under 14 che - solo se accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado - potranno accedere gratis in tutti i settori dello stadio: per ricevere un biglietto omaggio, gli interessati dovranno inviare la richiesta alla email [email protected] allegando i documenti di riconoscimento che attestino la parentela con l’accompagnatore.