L’arma in più dei marchigiani è l’esperienza

Alla vigilia Domenico Toscano ha definito l’impegno di oggi con la Recanatese uno dei più importanti e complicati; probabilmente perché il tecnico calabrese teme il grande tasso di esperienza di cui dispone la squadra marchigiana. Di calcio di sicuro ne ha già masticato tanto Giovanni Pagliari (nella foto), il tecnico che ha riportato la Recanatese nel professionismo e la sta guidando alla seconda ottima stagione in serie C.

Sempre parlando di esperienza, nella Racanatese militano molti calciatori dal lungo curriculum: come Luca Ricci, il difensore centrale che i colori bianconeri li ha indossati in serie A, B e infine in serie C fino a quando non fu ceduto alla Pistoiese. Nelle ultime ore sono migliorate le condizioni di Federico Melchiorri, attaccante che vanta oltre centocinquanta reti segnate nella sua lunga carriera, attualmente Melchiorri con quattro reti all’attivo è il secondo miglior marcatore della Recanatese. Tocca a Gianluca Carpani il titolo di miglior bomber giallorosso fino a questo momento con cinque gol già segnati. Anche Carpani è stato uno dei protagonisti del ritorno in serie C, a suon di gol pur essendo di ruolo un centrocampista.

Qualche punto debole però lo ha anche la Recanatese, i marchigiani finora hanno segnato 22 gol e ne hanno subiti 21, la loro è la difesa più battuta fra le prime otto della classifica.

Pagliari sembra aver lasciato da parte ultimamente la difesa a quattro per virare verso il modulo a tre dietro con cinque centrocampisti e due attaccanti. La scelta potrebbe essere legata al fatto che appunto la Recanatese subisce qualche gol di troppo e il tecnico ha voluto proteggere maggiormente sopratutto le corsie laterali.

Da notare anche che la Recanatese sul suo campo, quello dello stadio ’Tubaldi’, fra le squadre che la precedono ha affrontato la Torres (prima giornata di campionato ed è stata sconfitta) e il Perugia con il quale il confronto è finito in parità e senza reti.

Roberto Daltri