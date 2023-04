L’arrivo di Lauro ha riacceso le speranze

Quando a metà febbraio l’Alessandria aveva comunicato che il nuovo allenatore sarebbe stato Maurizio Lauro (nella foto), i tifosi grigiorossi non avevano mostrato grande entusiasmo visto il curriculum non troppo ricco di Lauro che fra i professionisti ha allenato solo il Mantova, dal quale peraltro è stato esonerato.

Eppure la scelta fin qui si è rivelata giusta: in dieci giornate l’ex difensore del Cesena ha messo assieme tredici punti frutto di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. In queste dieci giornate l’Alessandria ha subìto dodici reti e ne ha segnate undici. Solo in due casi i piemontesi sono riusciti a non subire nessun gol. Questo significa che Lauro non ha risolto tutti i problemi, tuttavia ha limitato il numero di reti subite arrivato a 51 contro le 33 segnate.

Maurizio Lauro ha tutta la rosa disposizione e infatti ha convocato ben 27 calciatori fra i quali dovrà poi scegliere chi mandare in campo, in panchina e in tribuna. Ultimamente come lui stesso ha dichiarato in settimana, sta alternando alcuni moduli, sempre partendo dalla base della difesa a quattro in linea. In porta si alternano l’esperto Liverani con l’ex Rimini, Christian Marietta, mentre in difesa si equilibrano esperienza e freschezza coi centrali Checchi e Sabbione che portano la loro conoscenza e gli esterni Baldi e Sini che aggiungono corsa e resistenza.

A centrocampo la scorsa domenica Lauro ha utilizzato sugli esterni Rota per avere più copertura, poi in mezzo a dare i tempi di gioco Nichetti con Speranza a sinistra. Non mancano le soluzioni nemmeno in attacco dove Galeandro, miglior marcatore dei grigiorossi con otto reti, può essere affiancato da Sylla, autore fin qui di cinque marcature o da Martignago , anche per lui per ora a quota cinque.

Da non sottovalutare il fatto che se nel Cesena sono 18 i calciatori andati in rete in questo campionato, l’Alessandria ha segnato con 15 elementi della sua rosa.

Roberto Daltri