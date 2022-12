Lattuca: "Gol e progetti, buon anno Cesena"

di Luca Ravaglia

"…E comunque il 2023 potrebbe essere un anno davvero molto interessante anche per il Cesena".

Durante la conferenza stampa di fine anno, il sindaco Enzo Lattuca è seduto al centro della Sala degli Specchi, con davanti agli occhi i dodici mesi alle porte da programmare. Tante questioni e molte opportunità. Anche in ambito sportivo.

"La squadra gioca bene, è terza e cinque punti di svantaggio dalla vetta sono un’inezia. Può davvero succedere di tutto. Conto che ci sia da divertirsi".

Ora e magari anche in futuro, come sta lasciando intendere il tipo di approccio della nuova società guidata da Robert Lewis e John Aiello, i co-presidenti che stanno dimostrando di voler gettare le basi per qualcosa che possa andare oltre l’orizzonte del proprio naso.

"Le rose e gli staff tecnici – riprende il primo cittadino cesenate – si costruiscono con contratti annuali o biennali. Possono fare la differenza, ovviamente, ma nel loro caso si ragiona stando al presente o all’immediato futuro. Costruire un nuovo centro sportivo è un discorso diverso, evidentemente. Anche solo l’intenzione non viene messa sul tavolo per caso, ma dopo precise e profonde riflessioni. Per questo siamo felci di fare la nostra parte per garantire le migliori opportunità di crescita del club".

Il riferimento è alla struttura che Lewis e Aiello vorrebbero realizzare a due passi da Villa Silvia e che dovrà dunque essere privata, un valore aggiunto per il club che farebbe aumentare di appeal l’intero progetto del Cavalluccio. Dal punto di vista sportivo, ma senza dubbio anche da quello molto più pragmatico dell’investimento che i due soci stanno sostenendo qui in Romagna.

L’entusiasmo e la determinazione paiono essere sul piatto, anche se i meccanismi della burocrazia di casa nostra non sono probabilmente stati ancora del tutto esplorati. Lo dimostra il fatto che l’auspicio del club è quello di arrivare al taglio del nastro già alla fine dell’estate, il che però non può prescindere da una serie di benestare che a metterli tutti in fila si rischia un attacco di gastrite.

"Non è questione di voler appoggiare o meno l’intenzione che ci è stata presentata – riflette Lattuca – quanto di rispettare i passaggi dovuti che, è vero, nel caso specifico non sono pochi. Prima di tutto serve che il Cesena presenti ufficialmente un progetto sull’intervento che intende realizzare. A oggi conosciamo bene le intenzioni, ma il documento formale ancora non c’è. Poi si dovranno sentire la parti in causa".

Il terreno, ora agricolo, dovrà cambiare destinazione d’uso per poter vedere la realizzazione delle strutture auspicate dal Cavalluccio. La prima porta alla quale bussare è quella della Provincia, dal momento che la strada sulla quale si affaccia l’area è provinciale. Poi servirà chiedere al Consorzio di Bonifica in relazione al rio che, attraversando la zona di Tipano, tocca anche il lotto in questione. Seguiranno le valutazioni di Arpae e Asl. C’è anche un elettrodotto in zona, che però non pare rappresentare uno scalino troppo complesso da superare. "La chiusura del cerchio – riprende Lattuca – passerà dai banchi del nostro consiglio comunale, che dovrà approvare il progetto, dando così il definitivo via libera. Quanto tempo servirà? Dipende da molti fattori, non solo imputabili alla macchina pubblica. Anche la tempestività dei tecnici del Cesena potrà fare la differenza".

Il conto si fa in mesi, e nell’arco di mesi, come aveva detto John Aiello parlando delle prospettive calcistiche, può cambiare davvero di tutto. Magari la categoria del club. Che a quel punto darebbe ulteriore valore aggiunto al progetto, facilitando il radicamento di una visione ambiziosa ma che per trasformarsi in realtà ha bisogno di diversi ingredienti. A oggi la parte economica pare la meno preoccupante. Più di tutto servono i gol e le vittorie. Dentro e fuori dal campo. Perché investire in un progetto vincente è un conto, doverlo fare sull’altro lato della china potrebbe non garantire lo stesso entusiasmo. E gli stessi risultati.