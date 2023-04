Lauro: "Cesena, non ti regaleremo nulla"

di Daniele Zandoli

A volte il destino calcistico è baro e si diverte a mettere di fronte amici di vecchia data, costretti dagli opposti interessi a darsele di santa ragione. Succederà domenica. Da una parte il Cesena è a caccia di una vittoria che blinderebbe il secondo posto con il vantaggio di saltare due turni nei playoff. Dall’altra l’Alessandria, in piena bagarre playout con lo scopo di evitare la seconda retrocessione consecutiva. Sulla panchina dei piemontesi siede uno degli eroi della storia bianconera, tra i più amati, Maurizio Lauro. "Cesena è stata una tappa importante della mia carriera, lì ho ricordi e amici meravigliosi. A Cesena è nato mio figlio durante i sei anni trascorsi e le 170 partite giocate in quello stadio splendido. Mi piace la Romagna che tifa tutta per il bianconero, la vostra filosofia di vita, l’allegria. Ricordo con piacere anche i magazzinieri, i fisioterapisti, i dottori del Cesena. Una bella famiglia".

Ha provato anche altre strade, coltivava fragole a Ronta dopo aver smesso.

"Esperienza finita, troppa fatica. Meglio allenare, anche se la vita migliore è quella del calciatore. Da allenatore crescono le preoccupazioni".

Lauro non aveva il piedino del fuoriclasse, però in campo tirava la riga e dalle sue parti si faticava a passare.

"Ero un tipo di giocatore che piaceva al pubblico bianconero, abituato a pretendere il massimo da chi scende in campo. Non mi sono mai tirato indietro, qualunque fosse la serie".

Compresa una serie A eroica con tanto di salvezza.

"Non fu facile, anche perché ai nostri danni erano consueti i torti. Ne ricordo uno in particolare che mi vide protagonista. In casa, contro il Napoli. Feci fallo su Zuniga prima che entrasse in area, un metro fuori. Rigore. Uno scandalo".

Domenica sarà dura per entrambe. Poi le lotterie.

"In genere sono lotteria i playoff con 27 squadre. Il Cesena è forte, lo metto fra le cinque migliori con Crotone, Vicenza, Pordenone ed Entella. Poi c’è il Pescara,ma credo che le cinque siano le meglio attrezzate, le tre retrocesse dalla B hanno mantenuto organici importanti".

Lei è arrivato a febbraio ad Alessandria con l’obiettivo di salvarlo dopo aver salvato il Mantova lo scorso anno.

"Peccato aver perso qualche punto in casa. Tutta questione di testa, ogni domenica si doveva vincere per raggiungere la salvezza diretta e la squadra scendeva in campo bloccata. Quando la salvezza diretta è sfuggita ci siamo sbloccati e sono arrivate due vittorie di fila".

Quindi domenica giocherete alla morte per fare tris?

"Dobbiamo provare a fare l’impresa, anche se sappiamo che sarà durissima perché incontriamo un Cesena motivato a vincere per arrivare secondo".

Conosce Toscano?

"Mi ha allenato per un anno e mezzo a Terni. Un buon allenatore, era l’emergente con buone idee, vinse a Terni e poi anche a Novara. Ha fatto bene in B ed ha vinto campionati in C, parlano i dati per lui".

Perché il Cesena non ha vinto il campionato?

"Gli è sfuggito il campionato nel match con la Reggiana, troppo caricato. Il Cesena non l’ha digerito in fretta e sono arrivati tre pareggi. Peccato quel calo psicologico, così è rientrato anche l’Entella".