Le giovanili della Cesena 2005 da applausi al torneo internazionale di Vienna

E’ partita lunedì scorso e tornerà oggi la ‘spedizione’ della Cesena Basket 2005 alla volta di Vienna dove sta partecipando all’ormai storico torneo internazionale giovanile al quale è particolarmente legata, viste le innumerevoli presenze registrate dal sodalizio cesenate da oltre vent’anni. Questa edizione, la trentunesima, è particolarmente importante e significativa perché è la prima organizzata dopo lo stop forzato causato dalla pandemia e rappresenta quindi un punto di ripartenza e di nuova energia per tutto lo sport giovanile. Per dare un’idea della importanza dell’evento, quest’anno si sono iscritte ben 550 squadre (maschi e femmine) che si sono riversate nella la capitale austriaca vivendo un’esperienza sicuramente indimenticabile sia sul piano sportivo che su quello umano. Cesena partecipa all’evento con 52 ragazzi (più una decina di accompagnatori) divisi in 4 squadre (Under 16, 2 Under 14 e Under 13) già all’opera in questi giorni con risultati decisamente soddisfacenti. Sfortunati ma bravissimi gli under 16 che con 3 vittorie su 4 giocate sono arrivati primi a pari punti con altre 2 squadre ma sono risultati terzi nella classifica avulsa e non sono passati ai playoff per un solo punto di differenza. Delle due squadre under 14, una era stata inserita in un girone di ferro e ha perso contro le due corazzate, è finita ko di 3 un’altra gara e ha vinto nettamente la sfida restante. L’altra squadra ha passato il girone classificandosi seconda. Gli under 13 hanno perso per un canestro all’ultimo secondo la sfida per il primo posto contro Trieste, qualificandosi comunque per gli ottavi.