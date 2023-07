Le parole dell’esperto. Miserocchi: "Vinceremo la lotta contro il cancro»

Il canestro della vittoria per la nostra salute. Titolo adatto per una delle conviviali più coinvolgenti dell’annata del Panathlon Cesena. Teatro il giardino estivo del Ristorante Ponte Giorgi, condotto magistralmente come al solito dal “poeta” Fabio Benaglia sotto gli occhi attenti di Dionigio Dionigio, Domenico Scarpellini e del centinaio di ospiti presenti e rapiti dal tema della serata. L’ospite era d’eccezione, Fabrizio Miserocchi, presidente dell’Irst di Meldola, in prima linea nella lotta contro il cancro. Miserocchi ha percorso parte della sua vita, fina dai primi passi nel basket a Cesena fino ad arrivare alla A1, guardando in faccia i giganti del basket nazionale. "Una palestra di vita che mi ha aiutato tanto a raggiungere i miei obiettivi sportivi prima e professionali poi. Lo sport aiuta a capire le dinamiche dei rapporti umani, avrei giocato gratis, ma ho trovato chi mi pagava. Ho incontrato un ragazzino che poi si è fatto largo come Pozzecco e tanti amici. Ma voglio parlare di altro e mandare messaggi importanti sulla seconda parte della mia vita, l’impegno nella lotta al tumore".

Silenzio assordante, persino le cicale smettono. Ricordi indelebili per persone che non ci sono più come il “prof” Dino Amadori, vero artefice delle strutture e della lotta al cancro in Romagna. E un pensiero a Giuseppe Agostini, al suo sforzo ed al suo lascito per far nascere il Prime Center. "Non è una battaglia vinta, ma stiamo guadagnando terreno con le terapie di precisione, l’immunoterapia. Come diceva il “prof” si passerà dall’allungamento delle fasi di malattia, ci vorrà tempo, ma vinceremo. La scienza è costosa, ma non arretriamo di un centimetro grazie all’aiuto degli sponsor".

Miserocchi non è tenero con chi divulga fake news approfittando dello stato dei malati (cita il metodo Di Bella) ed anche con chi pur cosciente, continua a commettere errori che favoriscono l’insorgenza del cancro. "Una lattina di Coca contiene sei cucchiai di zucchero, gli americani sono obesi perché mangiano sacchi di patatine e bevono coca. Sappiamo che il fumo di sigaretta è colpevole per un caso di cancro su tre. Poi c’è una parola che aiuta nella nostra quotidiana lotta: equilibrio. Nella dieta perché l’obesità è un fenomeno pazzesco".

Daniele Zandoli