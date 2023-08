Le regole non scritte della Romagna bianconera

Aiello ieri mattina ha giocato la parte iniziale di una delle partite più importanti della stagione. L’approccio è quello dell’uomo d’affari più che rodato, che sa come muoversi, cosa dire e come dirlo. Ha rassicurato l’ambiente, ha strizzato l’occhio ai tifosi citandone la (vera) enorme importanza nel successo di un progetto sportivo e ha provato a rassicurare gli animi sull’intento della società di fornire garanzie a lungo termine.

Ma. C’è sempre un ma.

L’America e le sue grandi città sono un altro mondo. A New York si cammina in fretta, soli in mezzo a milioni di persone. Nessun tifoso si aspetta di entrare al bar e bersi un caffè col proprietario dei Knicks, o dei Giants, o degli Yankees. A Cesena invece sì. E’ giusto? E’ sbagliato? E’ così.

E allora? Non è forse vero che contano i risultati? Ni. Perché il Cesena è una squadra che merita quanto meno la B e che da anni è invischiata in scenari non suoi. Eppure la squadra non è mai rimasta sola, perché la squadra è un tutt’uno con la città, da sempre.

Contano i punti, ma anche le strette di mano in strada, i complimenti e le recriminazioni serviti faccia a faccia. Perché rassicurano, danno la certezza che ci sono i momenti belli e quelli difficili. Che anche in salita, ci si arrampica insieme. Divisi da sei ore di fuso orario ci sono modi e mondi diversi, che devono trovare una quadra. Servono presenza, comunicazioni e conferme. Riuscirci è prima di tutto compito della società. Se i conti torneranno, per gli avversari saranno problemi seri. Altrimenti per i bianconeri sarà dura, molto dura.

Luca Ravaglia