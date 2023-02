Le stelle cesenati brillano in Lussemburgo

di Luca Ravaglia

Ottimo esordio internazionale nella categoria senior per Chiara Barzasi. L’atleta cesenate dell’Unione Sportiva Renato Serra ieri si è infatti presentata con la vittoria nel ‘Luxembourg Open’, che sta vedendo coinvolti i migliori atleti di diverse nazioni europee. Nello specifico Barzasi ha totalizzato un punteggio di 51.400 (13.050 nel volteggio, 12.800 nelle parallele asimmetriche , 12.650 nella trave e 12.900 nel corpo libero). Dietro di lei un’altra italiana: Viola Pierazzini, che ha a sua volta preceduto l’olandese Elizabeth Geurts.

Barzasi continuerà a gareggiare anche oggi, nella giornata conclusiva dell’evento, partecipando alla finale della trave.

Applausi pure per Lorenzo Tomei, atleta del Gymnastic Romagna Team, che fa invece parte della delegazione azzurra nella categoria juniores maschile: ad attenderlo nelle prossime ore ci saranno le finali negli anelli e nelle parallele.

Le indicazioni fin qui arrivate mostrano, oltre all’alta considerazione che lo staff tecnico azzurro ripone negli atleti cesenati, anche affidabilità e valore nel contesto internazionale, ottimo viatico in vista dei futuri importanti impegni che attendono i campioni di casa nostra.

In effetti sia la squadra maschile che quella femminile di Cesena stanno disputando il campionato di serie A1, iniziato lo scorso fine settimana con la prima prova che si è svolta a Firenze. Gli uomini, pur limitati dagli infortuni, hanno ottenuto un quinto posto che pare ulteriormente migliorabile e che in ogni caso se confermato nelle prossime gare varrebbe già l’accesso alle Final Six di maggio.

Più sfortunata invece la compagine femminile, che dovrà fare a meno per tutto l’anno della talentuosa Elisa Agosti fermata da un infortunio al tendine d’Achille. A dare supporto a Chiara Barzasi dovrà così essere un promettente gruppo di giovanissime atlete chiamate a crescere molto in fretta, digerendo l’emozione del debutto in un palcoscenico così importante. Il prossimo appuntamento è in programma il 4 marzo a Ravenna.

Tornando infine alla competizione in corso in Lussemburgo in queste ore, la delegazione italiana è guidata dall’ufficiale di gara Andrea Massaro, che sarà impegnato in giuria insieme a Enrica Ferloni e Monica Vullo per la GAF e completata dal medico Simone Bracchi.