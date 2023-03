Le ultime dal campo

E’ proseguita ieri mattina al centro Rognoni la preparazione verso la gara contro il Gubbio che sabato potrà essere seguita in diretta su Teleromagna dalle 14.30. Dopo una sessione in palestra incentrata sulla forza, Bianchi e compagni hanno svolto un lavoro sulla rapidità attraverso una serie di partitine cinque contro cinque per poi chiudere l’allenamento con una partita su trequarti campo. Ancora a parte si è allenato Udoh, che ha iniziato a correre, mentre Saber ha proseguito il suo programma di recupero a base di fisioterapia: questa mattina i bianconeri si alleneranno ancora a Villa Silvia.

Sarà Alberto Ruben Arena a dirigere Gubbio-Cesena. E’ la terza volta che il fischietto arbitrerà i bianconeri. L’incrocio più recente risale alla scorsa stagione e anche allora vide il Cavalluccio in trasferta: era il 5 settembre 2021 e il Cesena vinse 2-1 sul campo della Lucchese. Bisogna andare invece al 25 novembre 2018 per l’altro precedente: era la sfida col Campobasso all’Orogel Stadium e finita 1-1.

Anche il Cesena avrà il suo team eSport. Il club bianconero ha infatti stretto una partnership con We Arena Entertainment, il più grande network di parchi di intrattenimento digitale d’Europa, dotato di una sezione dedicata alla gestione di team E-sportivi per club e leghe sportive. We Arena, già partner dalla Lega Pro nel percorso di avvicinamento al mondo digitale degli eSport, affiancherà il Cesena a partire dalla fase di selezione di player di Fifa 23 già in corso e che terminerà domenica. Compilando questo form, sarà possibile avanzare la propria candidatura e, una volta superati i provini, entrare a far parte del Team eSport del Cesena.