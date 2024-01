Le ultime. Nove gol alla Primavera pensando al ritorno con l’Olbia

Prova generale in vista dell’Olbia. Ieri mattina il Cesena ha svolto un allenamento congiunto a porte aperte con la Primavera, per testare al meglio i meccanismi del gruppo in vista del primo match del girone di ritorno, in programma domenica alle 16.15 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi contro i sardi, unica squadra che nella prima metà della stagione è stata capace di lasciare i bianconeri a secco di punti. Ma era una vita fa e questo pare proprio il momento giusto per prendersi la rivincita.

Nella simulazione di gara, nel primo tempo la prima squadra ha realizzato cinque reti grazie a Saber, Corazza, Varone e alla doppietta di Kargbo. Mentre nel secondo tempo sia Ogunseye che Berti hanno segnato due gol ciascuno. Di Ghinelli - sempre nella seconda frazione - l’unica rete della squadra di Campedelli.

A parte il solito Ciofi alle prese col recupero post intervento chirurgico, tutto il resto del gruppo è a disposizione di mister Toscano, che ieri ha schierato come undici iniziale Pisseri tra i pali, protetto da Pieraccini, Prestia e Silvestri. A centrocampo Adamo, Varone, De Rose e Donnarumma, con Saber, Kargbo e Corazza a chiudere i conti.

Nel corso del match il tecnico ha in ogni caso ruotato tutti gli uomini a disposizione, per concedere minuti - e opportunità - a tutti.