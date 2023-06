L’esempio della Reggiana

Un modello vincente da seguire e anche recentissimo per questo Cesena, frastornato dall’incredibile eliminazione in semifinale dal Lecco e con l’obbligo di fare di tutto per rialzarsi subito e vincere il campionato, c’è ed è la Reggiana che un anno fa stava addirittura peggio rispetto alla batosta subita dei bianconeri e ora è in B meritatamente. I granata hanno avuto la forza di rialzarsi, restare competitivi supportati da una società che ha saputo restare sul pezzo, confermando il tecnico Diana (ai saluti invece quest’anno dopo il campionato vinto) nonostante non fossero mancati i dubbi. Va ricordato che i granata persero un campionato da 86 punti, beffati dal Modena (ossia dalla rivale più accesa) per il gol del portiere gialloblù Gagno contro l’Imolese. La Reggiana sotto shock venne poi eliminata nei quarti dei playoff dalla FeralpiSalò. Con 86 punti gli emiliani non andarono in B, in questa stagione ci sono invece riusciti con 81.

Il Cesena quindi deve avere equilibrio, nervi saldi e un mercato non vasto ma mirato e di qualità. A Reggio intervennero in ruoli fondamentali nonostante qualche partenza importante come il capocannoniere Zamparo (ceduto per 300mila euro all’Entella, operazione contestata dai tifosi) e Radrezza, inoltre il faro di centrocampo Cigarini è rientrato solo a gennaio da un grave infortunio.

Stessa società ma cambio di direttore sportivo, Goretti (proveniente dal Cosenza) infatti ha sostituito Tosi muovendosi alla grande inserendo qualche giovane e abbassando il monte ingaggi non potendo più contare sul ‘paracadute’ della stagione precedente come neoretrocessa dalla B. Importantissimi gli arrivi di Nardi dalla Cremonese, del giovane e qualitativo Pellegrini in prestito dal Sassuolo e di Varela dalla Gladiator, fondamentale anche quello dell’albanese Kabashi dal Como decisivo in diverse gare. Inoltre dopo qualche mese è stato recuperato l’infortunato portiere Venturi. Tutto questo intorno a un blocco collaudato con punti di riferimento come Rozzio, Hristov, Cauz, Luciani, Rosafio, Rossi, Lanini che era in prestito dal Parma e due esterni molto incisivi come Guglielmotti e Contessa. Un contributo con 9 reti l’ha dato anche la punta Montalto proveniente dalla Reggina.

La Reggiana quindi ha saputo rialzarsi subito e la botta era addirittura più pesante di quella rimediata dal Cesena; lo ha fatto con equilibrio chiarezza, azzeccando innesti giovani e pronti affidandosi a un blocco solido pur privo di qualche protagonista della ‘stagione delle beffe’. Per il Cesena la strada è questa, chiarezza e coraggio prima di tutto. Rialzarsi quindi è possibile, l’esempio è recentissimo e distante appena 150 chilometri.