Lewis: "Dopo questo momento usciremo più forti, il gruppo è unito"

Ospite lunedì sera a Teleromagna nella trasmissione ’Pianeta Bianconero’, il portiere Luca Lewis ha toccato vari temi. "Forse eravamo un po’ nervosi perché volevamo subito dimostrare quale squadra siamo realmente ma non credo che questa gara condizionerà la nostra stagione. Ne abbiamo già parlato insieme, sappiamo dove migliorare e usciremo più forti perché il gruppo è unito e i primi a tenerci siamo noi. La sconfitta con la Reggiana? Ognuno reagisce diversamente ma non credo abbia fatto danni. E’ stata dura accettarla, ma non è scritto da nessuna parte che, per aver sbagliato le due partite successive, la nostra stagione debba andare male, perché il nostro obiettivo è ancora lì. Non so se possiamo arrivare primi, dobbiamo pensare a riprendere l’Entella e abbiamo le potenzialità per riuscirci".

Lewis ha parlato della sua esperienza: "Abbiamo iniziato la stagione senza una reale gerarchia tra me e Minelli e ho lavorato tanto in ritiro perché ero convinto di potermela giocare. Non mi aspettavo di giocare alla prima giornata ma, quando mi è stato chiesto se me la sentivo ho risposto che stavo bene e che ero pronto. Le critiche? Sono sicuro che, senza il cognome che porto, molte non ci sarebbero ma sapevo che avrei dovuto farci i conti. Quando mi è stato proposto per la prima volta il Cesena, la prima risposta è stata: “Dove c’è mio padre? Ma siete matti?”. Poi, quando ho conosciuto questa realtà, ho capito che sarebbe stato folle rifiutare".

Poi ha commentato il secondo gol subito: "Mi stavo preparando al tiro e questo mi ha portato a schiacciami verso la porta, invece è arrivato il cross e lì sono stato lento a uscire. Sono cose che impari con l’esperienza e per un giovane come me è importante giocare con continuità. Se quell’errore dovesse costarmi il posto, ci rimarrei male ma ho troppo rispetto per le decisioni del mister e se lui in settimana dovesse vedere meglio Tozzo, sarei il primo a fare il tifo per lui".