Lewis e Calderoni incerti, Bianchi diligente, difesa attenta

Lewis 5,5. Un paio di interventi poi la fortuna lo aiuta con il palo, quando esce a vuoto su Paudice che avrebbe riaperto la gara.

Silvestri 6,5. Oltre a difendere con sicurezza sfrutta anche i centimetri per qualche incursione aerea. Il gol non arriva ma la sponda per quello di Corazza sì.

Prestia 6,5. Non si vede quasi mai, ma si sente tantissimo. Per info, chiedere al mal di testa di Carpani prima e Senigalliesi poi.

Mercadante 7. Supporta Lewis in più di qualche intervento non letto benissimo dal portiere, poi si mette in tasca prima Ferretti e poi l’ex Marilungo.

Adamo 6,5. Dinamico, ha nei piedi il cross per il gol che sblocca la partita.

Albertini 6. Gioca al boscaiolo con Senigalliesi, per vedere chi dei due abbatte prima l’altro.

De Rose 6. Un’altra prestazione di ‘legna’ per il soldatino di mister Toscano. Prova anche la botta da fuori, ma finisce oltre la pista di atletica.

Brambilla 6. Mette ordine in un momento in cui incombeva il rischio di smettere di giocare.

Bianchi 7. Tantissimo fosforo in mezzo al campo, con giocate puntuali e pulite, innescando anche interessanti contropiedi.

Mustacchio 6. Un mezzo passo indietro rispetto al buon esordio con il Pontedera, in particolare quando il Cesena ha la palla fra i piedi.

Calderoni 5,5. Entra, colpisce Guadagni e si becca il giallo. Qualche minuto dopo gli regala palla per il cross per Paudice che solo il palo impedisce di non riaprire la partita.

Saber 6,5. Sposta la sua zolla di competenza qualche metro più avanti, costringendo spesso i centrali leopardiani al lancio lungo. O all’errore come in occasione del raddoppio. Poi le sbavature aumentano e Toscano lo sostituisce.

Chiarello 6. Prova a offrire un po’ di brio, riuscendoci a tratti.

S. Shpendi 7,5 (nella foto). Fallani ci prova a mettere il manone e riuscirebbe anche nel miracolo, ma il ’killer instinct’ del gemello è di un’altra idea e insacca il tap-in. La seconda doppietta consecutiva arriva con un sontuoso tiro da ’casa sua’. C. Shpendi ng.

Corazza 6,5. Un’astinenza dal gol che rischiava nell’anno nuovo di far male e che gli ha fatto perdere il trono della rete. Lui però non ci sta e pareggia il suo personale record di marcature stagionali: 14.

Enrico Magnani