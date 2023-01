Lisoni: "Siamo sulla strada buona per risalire"

di Luca Ravaglia Ora si fa sul serio. Perché la serie B appena conquistata in casa Fse Progetti Nuova Virtus merita di restare dov’è: chiusa nella cassaforte del club cesenate, che in questi giorni ha ripreso a lavorare preparandosi alla prossima palla a due, quella in programma domenica al Pala Ippo quando dall’altra parte del campo ci sarà San Lazzaro, terzultimo a otto punti, quattro in più rispetto al bottino delle giallonere. Coach Fabio Lisoni, la classifica rispecchia soprattutto un difficilissimo inizio di stagione. "Abbiamo pagato l’inesperienza di un gruppo di atlete molto giovani che, anche nei ruoli cruciali, non avevano dimestichezza con la categoria. Ma abbiamo fiducia nelle nostre ragazze perché conosciamo i loro mezzi e le abbiamo aspettate. I fatti stanno iniziando a darci ragione. Abbiamo vinto due partite importanti e dimostrato di potercela giocare fino in fondo anche con le più forti". L’aspetto psicologico vale tanto. Ora trova più consapevolezza nel gruppo? "Senza dubbio, ma non ancora abbastanza. Dobbiamo continuare a crescere e dobbiamo farlo in fretta, perché tra meno di un mese inizierà la fase senza appello del torneo". Due partite per finire il girone di ritorno, dopo di che inizierà il nuovo raggruppamento che nel vostro caso riguarderà i playout. Con...