’Livio Neri’ attiva anche in estate

La stagione cestistica della ’Livio Neri’ continua anche in estate. "Abbiamo ricevuto moltissime richieste da parte delle famiglie - spiega Fulvio Neri - e crediamo che la risposta migliore sia esserci, senza pensare alle vacanze, perchè ci riteniamo fortunati di poter fare questo lavoro e di divertirci nel farlo. Prima ancora che ad allenarsi, i ragazzi e le ragazze di oggi desiderano trovare un ambiente in cui stare bene, dove ci si alleni col sorriso. Uno dei nostri obiettivi principali è proprio questo, far scoprire la gioia di allenarsi, il divertimento nella fatica".

Sia il centro estivo che l’academy sono ben collaudati, il primo con una solida base di pallacanestro e una proposta multidisciplinare con professionisti per ogni attività, il secondo con allenatori sui campi che curano ogni dettaglio tecnico.

"L’estate è il periodo ideale per migliorare - continua Neri - c’è più tempo per allenarsi, sia in palestra che a casa o all’aria aperta. Noi ci saremo sempre per chi lo vorrà, perchè il basket è un gioco ma è anche la nostra vita, ció che amiamo da quando Livio era piccolino".