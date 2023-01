Livio Neri, tanti tornei natalizi per gruppi Under 15 e minibasket

Durante le vacanze ci si riposa, di solito si esagera un po’ a tavola, ma soprattutto ci si diverte, o almeno dovrebbe essere così. E per divertirsi serve per forza anche un pallone da basket. Con questo spirito i giovani atleti della Livio Neri hanno trascorso le festività natalizie e di fine anno smaltendo fin da subito sul parquet le fette di panettone ingurgitate sotto l’albero.

Il sodalizio cestistico cesenate ha in effetti partecipato a diverse iniziative, che in particolare hanno coinvolto il gruppo Under 15 guidato da Andrea Neri, protagonista in due diversi tornei. "Abbiamo cominciato con quello che si è svolto in quel di Pesaro – racconta Neri – e che era intitolato ‘Ciao Rudy’, dopo di che ci siamo trasferiti a Faenza per il Torneo Martini. Sono state due ottime esperienze, che hanno permesso ai nostri ragazzi di affrontare squadre quotate e avversari anche più grandi, maturando gioco, esperienza e mettendosi alla prova in contesti decisamente stimolanti, che hanno regalato loro importanti soddisfazioni".

Per quanto riguarda i più piccoli invece, i bambini del minibasket si sono divertiti trovando sotto il canestro la Befana, che ha fatto loro compagnia mescolano gioco e divertimento come teoricamente sempre dovrebbe essere, a maggior ragione in un contesto di giovani o di giovanissimi. E non basta, perché contestualmente sono ripresi i vari progetti curati dal club a favore della fusione multidisciplinare. I ragazzi della Livio Neri per esempio, hanno la possibilità di acquisire dimestichezza con la palla spicchi e allo stesso tempo di migliorare la loro conoscenza dell’inglese attraverso lezioni pensate ad hoc proprio per loro. Che magari se qualcuno in futuro dovesse ritrovarsi nell’Nba, sarà agevolato nell’ambientamento.

l.r.