Lo sport più bello è quello che sa unire

Lo sport, quello vero, quello sano, fatto di valori e di rispetto, unisce. Unisce anche realtà che spesso rischiano di isolarsi rispettivamente, pur condividendo gli stessi luoghi e soprattutto le stesse passioni all’interno delle stesse città.

Anche il calcio può fare la sua parte e proprio in quest’ottica nei giorni scorsi una sessione di allenamento al centro Rognoni ha coinvolto una parte dei rifugiati e dei cittadini locali che hanno avanzato la propria candidatura a rappresentare il Cavalluccio nel progetto promosso da Lega Pro con l’intento di promuovere l’integrazione.

Ha dunque fatto tappa anche a Cesena l’Integration League, il nuovo progetto di inclusione promosso dalla Lega Pro (con il supporto di Unhcr e Project School) che unisce rifugiati e comunità locali attraverso lo sport.

Al centro Rognoni di Villa Silvia si è svolto infatti il ‘Cesena Open Day’ che ha riunito in una sessione di allenamento una parte dei rifugiati e dei cittadini locali che hanno avanzato la propria candidatura a rappresentare il Cavalluccio nel torneo a cui parteciperanno altri sette club: Ancona, Reggiana, Feralpisalò, Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Monopoli e Potenza.

Sotto lo sguardo di due leggende bianconere come Massimo Agostini, responsabile dell’area tecnica del Cesena Fc, e di Sebastiano Rossi, responsabile dell’area tecnica dei portieri, i partecipanti hanno fatto conoscenza tra di loro per poi essere coinvolti in una serie di esercitazioni tecniche coordinati dallo staff di allenatori messi a disposizione del club. La seduta ha visto anche la presenza a bordocampo di Daniele Arrigoni, commissario tecnico delle Rappresentative di Lega Pro.

Integration League prevede che ogni squadra sia composta da otto cittadini italiani e otto rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, residenti o domiciliati nelle città dei club di Lega Pro aderenti.

Le squadre si alleneranno nelle strutture messe a disposizione dei club per poi competere tra loro in un vero e proprio torneo di quindici partite, con la finale che si disputerà in un importante stadio italiano.