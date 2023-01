L’obiettivo primario è sostituire Kontek

Mercato bianconero ancora in fase di stallo per quel gli arrivi. Al momento l’unica operazione chiusa è l’uscita di Kontek in prestito al Foggia. Urge colmare la casella lasciata libera dal croato nel reparto arretrato, ma per ora nessuna trattativa appare calda. In cima alla lista dei papabili c’è Giuseppe Loiacono della Reggina, (domenica in tribuna c’era il d.s. dei calabresi Massimo Taibi). Un contatto c’è stato, non sembra però imminente una fumata bianca. L’alternativa potrebbe essere Edoardo Lancini del Palermo, ma sul taccuino di Stefanelli ci sono anche altre ipotesi. Per il centrocampo Romeo Giovannini è un sogno destinato a rimanere tale, il fantasista ora non si muove da Modena. Nicola Mosti (Modena), Andrea Schenetti (Foggia) e Fabio Scarsella (Vicenza) sono altri profili valutati e da approfondire. Stefano Minelli, ormai chiuso da Tozzo, potrebbe a breve trovare sistemazione altrove (Perugia), mentre il Venezia starebbe pensando a Prestia come rinforzo di gennaio. Nessuno però ha bussato alla porta del Cavalluccio per un’offerta ufficiale ma il Cesena non ha nessuna intenzione di privarsi di un elemento diventato leader in campo e nello spogliatoio.

Andrea Baraghini