L’onore è salvo E i segnali arrivati sono interessanti

Quanto conta il calcio d’agosto? Niente, perché niente è quello che c’è in palio. O forse no. Il Cesena entrando in campo al Dall’Ara ha messo sul piatto l’orgoglio di chi va a giocarsi un derby che mancava da una vita e che – purtroppo – tarderà ancora prima di riproporsi. Aveva con sé quasi duemila tifosi partiti dalla Romagna davanti ai quali fare bella figura: non ci ha solo provato, ci è anche riuscito. Non fosse stato per il fatto che dopo nemmeno due minuti ha segnato il Corazza ‘sbagliato’, o che poco dopo l’arbitro ha deciso di non mandare il Cesena sugli undici metri per il contestato intervento su Adamo in area, magari sarebbe anche finita diversamente. Magari. Il calcio d’agosto però non è quello dei ‘magari’, espressione ben più calzante nel commentare per esempio l’ultimo rigore sbagliato contro il Lecco. Ora, a una manciata di giorni da Ferragosto, non c’è niente da rimpiangere, c’è solo da guardarsi intorno provando a farsi un’idea di cosa ci aspetta. E le sensazioni di ieri sono state interessanti, sotto diversi punti di vista. Va bene, gli emiliani non avevano il turbo, ma questo non toglie niente al Cavalluccio che è due serie sotto eppure ha saputo essere scorbutico per gran parte della gara. E anche il Cesena di certo non è né al completo, né al meglio. Eppure dopo i brividi iniziali i romagnoli sono cresciuti, spinti dal piglio di chi non aveva niente da perdere e dalla faccia tosta dei suoi giovanissimi, Giovannini su tutti, ma anche Francesconi. Poi quelli che giocano in serie A hanno fatto il bis e arrivederci. La Coppa Italia del Cesena è finita qui, ma tante altre cose devono ancora iniziare.

Luca Ravaglia