Lonzi e Ragno famiglia olimpica

"Ma vi rendete conto che siete gli unici bambini al mondo ad avere una mamma, un papà e un nonno che hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi? Domanda che si saranno sentiti ripetere tante volte Lorenzo e Vittorio. La mamma Antonella Ragno ha vinto l’oro individuale nel fioretto a Monaco 1972, il papà Gianni Lonzi l’oro con la Nazionale di pallanuoto a Roma 1960, il nonno Saverio Ragno l’oro nella spada a squadre a Berlino 1936. Nessun figlio al mondo vanta questo palmares familiare con tale raccolta di titoli olimpici".

E’ la prefazione al bel libro di Giorgio Martino sulla vita di due personaggi non banali, che hanno fatto la storia sportiva italiana, presentato in occasione della serata Panathlon Cesena a Ponte Giorgi, condotta con la solita maestria dallo stesso giornalista romano, supportato dalla simpatia dei due personaggi, marito e moglie perché fu galeotto il villaggio olimpico romano, nel lontano 1960. "Ma non fu un colpo di fulmine – precisa la Ragno – lo incontrai alla fine nella cerimonia della bandiera olimpica, lui oro e io solo bronzo, ma fu molto gentile, non superbo. Ci rivedemmo 4 anni dopo alle Olimpiadi di Tokio, il villaggio olimpico era immenso e la povertà di allora di quel paese uscito malconcio dalla guerra permetteva solo di andare in bicicletta. Luigi passava a prendermi e scorrazzavamo in bici. A Città del Messico dopo sette anni dal primo incontro capimmo che potevamo stare insieme".

I ricordi di una vita si allargano, si arriva al 1966, alluvione a Firenze. Lonzi si tuffò ripetutamente nelle acque dell’Arno a salvare 49 persone che stavano affogando. "Sentivo la gente piangere, ma era troppa, non riuscii a salvare tutti". Un campione nello sport e nella vita, poi diventato allenatore e quindi dirigente a livello mondiale. Ed ora nonno a 85 anni. Ho passato ben 15 Olimpiadi, una vita da sportivo. Ma era la condizione che mi pose Antonella per stare con me. Presente alla serata anche il secondogenito Vittorio. Al sodalizio presieduto da Dionigio Dionigi è stato presentato un nuovo socio, Vittorio Agostini e il primo numero del nuovo giornale “Cesena Sport”.

Daniele Zandoli