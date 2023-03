Luca Lewis in tivù Ha fatto la sua parata migliore

Non c’è bisogno di essere un grande portiere per essere un grande uomo. Luca Lewis forse un grande portiere domani lo diventerà, ma di certo uomo ha già dimostrato di esserlo. La sua partecipazione lunedì sera alla trasmissione ’Pianeta Bianconero’ ha detto che il 22enne portiere figlio di Robert, uno dei due copresidenti del club, ha il coraggio, la determinazione e gli attributi per andare in televisione e metterci la faccia aprendo la camicia e facendosi ’lanciare’ tutte le frecce che gli inferociti tifosi bianconeri potevano lanciargli.

Altra nota di merito. La sua presenza era già stata concordata prima della gara contro l’Aquila, al termine della quale l’idea era quella di mandare un altro giocatore o, meglio ancora, un dirigente. Ma Luca non ha esitato, non si è tirato indietro e ’ci ha messo la faccia’. Una lezione a tanti compagni e anche ai tifosi bianconeri. Suo padre Robert sarà stato orgoglioso di lui. Con piena ragione.

Stefano Benzoni