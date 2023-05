L’Under 15 a caccia del bis Oggi partono gli ottavi di finale

Il miglior attacco contro la miglior difesa: così si può sintetizzare la gara di andata degli ottavi di finale che oggi opporrà l’under 15 del Cesena ai pari età della Pro Sesto.

L’incontro si disputerà alle 16 al centro sportivo ’Breda’ di Sesto San Giovanni: ne abbiamo parlato col tecnico Lorenzo Magi.

Siete due squadre dai numeri notevoli.

"Noi siamo di gran lunga la miglior difesa con appena cinque gol subiti; due nell’ultima partita del girone, uno lo abbiamo preso la prima giornata quindi nelle altre quattordici giornate abbiamo incassato solo due gol uno dei quali era un’autorete". Non scherzate nemmeno come gol segnati visto che siete arrivati a 66, ma la Pro Sesto addirittura a 75.

"Loro hanno alzato di molto questo dato nel girone di ritorno nel quale hanno segnato 50 gol. La Pro Sesto ha un accordo di collaborazione con l’Inter che ha inviato alcuni suoi ragazzi e a tal proposito voglio ricordare che sabato scorso abbiamo giocato un’amichevole proprio con l’Inter finita 2-2. Sono soddisfatto sia del risultato che della nostra prestazione".

Qual è la vostra ricetta?

"Abbiamo dei ragazzi molto seri, molto applicati che non hanno mai perso la concentrazione individuale e la compattezza di squadra, altrimenti qualche gol in più lo avremmo incassato. Ora sono curioso di vedere come andrà con la Pro Sesto. Affrontiamo un avversario ostico, ma io dico che abbiamo le nostre carte da giocarci".

Siete arrivati alla fase finale e ricordiamo che per arrivare alla finale dovete superare gli ottavi, quarti e semifinale tutti su andata e ritorno poi ci sarà la finale in gara secca.

"Sarà un’esperienza che aiuterà i giocatori nel percorso di crescita che vogliamo aiutarli a percorrere. Questi momenti serviranno loro ad affrontare le difficoltà: passaggi indispensabili se vogliamo protarli fino alla prima squadra e magari farceli poi rimanere".

Anche perché oltre al calcio devono gestire i loro studi.

"Come ho detto sono ragazzi seri che imparano ad organizzarsi, alcuni poi devono anche tenere conto degli spostamenti per arrivare agli allenamenti: hanno alle spalle famiglie che fanno sacrifici".

Roberto Daltri