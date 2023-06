L’Under 16 è campione d’Italia di C Bertaccini affonda il Vicenza

L’under 16 del Cesena grazie alla rete siglata da Filippo Bertaccini si è laureata campione d’Italia per la serie C. lo aveva detto alla vigilia Juri Tamburini che il Cesena non partiva battuto, il tecnico aveva anche fatto capire che il Vicenza era un avversario di notevole valore, cosa pienamente poi confermata da quanto si è visto in campo. Il primo pericolo lo creano proprio i veneti al’ 9’ quando la traversa respinge la punizione battuta da Binotto. Anche Bertaccini, minuto 23’ ci prova su punizione, Mocanu devia. Poi il Vicenza insiste nella azione offensiva ma la difesa bianconera tiene bene. Al 12’ della ripresa il gol decisivo: tiro di Bertaccini deviato da Baidoo e Mocanu è battuto. Il Vicenza concede più spazi, Lantignotti potrebbe raddoppiare ma Mocanu è sempre attento, poi finale nel quale il Cesena non va in difficoltà e trionfa, mentre dalle tribune risuona forte ’Romagna Mia’.

CESENA: Bagli, Brisku, Greco, Zaffalon, Antoniacci (30’ st Omokaro), Berti (36’ st Teleku), Zamagni, Bertaccini ( 26’ st Amadori), Biguzzi, Lantignotti (36’ st Okolo), Sanaj (26’ st Fabbri). All.: Tamburini. A disp. Fontana, Baietta, Liverani, Comandini. Rete: Bertaccini al 12’ st

Roberto Daltri