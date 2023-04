L’Under 17 chiude in vetta e affronta il Foggia

Quella della Primavera 1, in casa contro la Fiorentina, è rimasta l’unica sconfitta nel weekend per le squadre del settore giovanile bianconero. Nel commentare le partite dei ragazzi di mister Ceccarelli si rischia di dire, ridire, ripetere a iosa le stesse cose, le medesime annotazioni, analoghi commenti. I ragazzi bianconeri giocato partite senza dubbio molto buone, le affrontano a viso aperto, creano occasioni, ma spesso (anzi la maggior parte delle volte) non le concretizzano ed al primo errore difensivo (o quasi) vengono inesorabilmente puniti.

La retrocessione in Primavera 2 è l’ultimo dei problemi, quello che conta è che dal confronto con squadre e giocatori più forti, più competitivi ed attrezzati di loro Galassi e compagni siano sempre usciti a testa alta ed abbiano potuto accumulare un bagaglio di esperienze non indifferenti.

Domenica, intanto, sono infatti arrivate le vittorie delle altre tre squadre impegnate in gare dei rispettivi campionati. L’Under 18 di mister Campedelli bissa il successo con la Lazio del turno precedente e supera per 3-1 il Sassuolo con le reti di Marotta, Amadori e Campedelli, salendo a quota 32 punti in classifica a tre lunghezze dal quarto posto al momento a 35 occupato da quattro squadre: Empoli, Lazio, Sassuolo e Bologna. E domenica i cesenati andranno nel capoluogo di regione ad affrontare proprio i rossoblù bolognesi in una gara dalla notevole importanza. Da seguire anche Sassuolo-Fiorentina con i viola che sono a quota 34.

L’Under 17 chiude invece in vetta la stagione regolare dopo il 6-2 con cui ha travolto il San Marino: vanno a segno Gningue (doppietta), Maltoni, Drapelli, Maltoni e Rubino. Ancora più largo il successo bianconero, nella stessa sfida giocata a livello Under 15: finisce 7-2 per i ragazzi di mister Magi (già sicura del primato in classifica) grazie alle triplette di Ricci e Scapoli, oltre al centro finale di Zaghini.

I giocatori di mister Masolini terminano il loro cammino in questa prima fase di campionato con 39 punti ed ora saranno chiamati all’impegno negli ottavi di finale dove si troveranno di fronte il Foggia. Gara d’andata domenica 7 maggio in Puglia, partita di ritorno domenica 14 a Cesena.

Stesso discorso per la rappresentativa Under 16 che scenderà in campo negli ottavi di finale già domenica affrontando il Renate (vicino a Monza) prima in trasferta e la domenica 7 maggio in Romagna.

L’Under 15 dopo aver chiuso nettamente in testa il suo gruppo con 50 punti distaccando la seconda - il Rimini - di ben 16 lunghezze - dovrà affrontare gli ottavi di finale: domenica 7 maggio andrà a fare visita alla Pros Sesto, mentre domeica 14 si giocherà il ritorno in Romagna.

s.b.