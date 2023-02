Lussemburgo da applausi per i cesenati: oro a Barzasi e bronzo a Tomei

Si chiude come era iniziata – all’insegna delle medaglie – la spedizione della ginnastica artistica italiana all’evento interazionale che si è svolto lo scorso fine settimana in Lussemburgo. A rappresentare il tricolore c’erano anche due atleti cesenati, la senior Chiara Barzasi, punta di diamante della ‘Renato Serra’ e lo junior es Lorenzo Tomei, che sta crescendo in fretta sotto l’egida del Gymnastic Romagna Team. Chiara Barzasi è tornata a casa con una medaglia d’oro al collo, conquistata nella trave: il livello di difficoltà degli esercizi scelti ed eseguiti decisamente superiore rispetto a quelli portati sull’attrezzo dalle avversarie, le ha infatti permesso di conquistare il gradino più alto del podio nonostante qualche lieve imprecisione commessa. Barzasi ha poi chiuso al settimo posto il corpo libero, che le avrebbe con ogni probabilità regalato una ulteriore medaglia, se non fosse arrivato un errore sull’ultima diagonale.

Lorenzo Tomei, che era in finale anche alle parallele, ha invece conquistato il bronzo agli anelli. Ottimi risultati dunque, accompagnati – e questo è ciò che più conta – da segnali incoraggianti relativi alla crescita degli atleti cesenati che però non hanno tempo per godersi gli importanti traguardi raggiunti: sia la ‘Renato Serra’, che il ‘Gymnastic Romagna Team’ sono infetti alle prese col campionato di serie A1: dopo la prima giornata che si è svolta a Firenze, il 4 marzo si tornerà a gareggiare, questa volta a Ravenna.

l.r.