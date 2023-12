Lutto. Addio a Ettore Pasini

Se ne è andato un altro testimone storico dei tempi migliori del Cesena Calcio.

A 92 anni si è spento Ettore Pasini, decano dei cronisti che ha seguito per decenni il Cavalluccio negli anni ruggenti di Dino Manuzzi ed Edmeo Lugaresi.

Il funerale sarà celebrato domani, sabato, alle 10 alla chiesa di San Bartolo. Pasini cominciò a seguire il Cavalluccio fin dalla metà degli anni 50 ed è stato per decenni corrispondente da Cesena del Corriere dello Sport Stadio, in concomitanza con la prepotente crescita dei bianconeri.

Con la prima promozione in serie B con Cesare Meucci, poi la prima promozione in A con Gigi Radice, la conquista della partecipazione alla Coppa Uefa con Marchioro e in sintesi tutte le prestigiose tappe che hanno fatto la storia del Cesena.

Ettore Pasini era legatissimo a Dino Manuzzi ed Edmeo Lugaresi, ma in particolare a Bruno Bolchi, anche lui scomparso di recente. Oltre a corrispondente del Corriere dello Sport Stadio, Pasini è stato direttore di ’Forza Cesena’, giornale diffuso allo stadio, edito da Augusto Costantini e per un certo periodo ha collaborato anche col Resto del Carlino, in concomitanza con una indisposizione di Dionigio Dionigi che a quei tempi seguiva il Cesena per questo giornale.

Con Dionigi Pasini portò in Romagna per molti anni il Rally della Stampa.

