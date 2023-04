Mancano ancora 45 giorni, ma c’è già la certezza: il ’Livio Neri’s Playground’ si farà

Mancano ancora 45 giorni di tempo, ma l’anello verde intorno all’obiettivo dei 5.000 euro da raggiungere per poter organizzare il ‘Livio Neri’s Playground’ è già tutto completo. E anzi, il giro è ricominciato.

Tante persone, a ieri 134, si sono infatti spese concretamente a sostegno del torneo di tre contro tre diventato ormai un punto di riferimento nelle porte dell’estate romagnola e che quest’anno si svolgerà dal 15 al 18 giugno. La società che porta il nome dell’atleta e allenatore cesenate prematuramente scomparso a soli 35 anni nel 2011, aveva infatti avviato una raccolta fondi sulla piattaforma online ’Ideaginger’ che è andata oltre ogni più rosea aspettativa. L’intento era quello di trovare le risorse per la manutenzione del campo da gioco, la cura del verde, le divise per ogni partecipante, la presenza di arbitri federali durante le partite, i trofei e le medaglie per le squadre partecipanti, palloni specifici da outdoor, un premio più alto alla squadra vincitrice da devolvere in beneficenza, la merenda per la festa del minibasket, la macchina ‘sparapalloni’ per la gara dei 3 punti, un dj, uno spettacolo teatrale e un fotografo presente per tutta la durata dell’evento.

"Aver raggiunto l’obiettivo in appena due settimane è un risultato incredibile – commenta il presidente Carlo Venturi -, perché è la tangibile dimostrazione tangibile di quanto il ‘Livio Neri’s Playground’ sia entrato nel cuore di tutti i cesenati. Stanno partecipando i nostri amici, gli amici di Livio, i nostri tesserati, gli appassionati di pallacanestro, professionisti della pallacanestro a livello nazionale e soprattutto tantissima gente di cui ignoriamo l’identità: ne siamo davvero orgogliosi".

Quest’anno si tornerà alla versione ‘pre covid’: "L’evento durerà quattro giorni – conferma Venturi - durante i quali riproporremo molte attività che normalmente offriamo nel corso dell’anno e che sono improntate sull’aggregazione e sul divertimento sano. Ci saranno una serie di eventi di contorno come concerti, spettacoli teatrali e tante altre sorprese".

Ma non finisce qui, perché ora la raccolta continua, con nuovi traguardi, annunciati dagli organizzatori sulla stessa piattaforma ’Ideaginger’: "All’obiettivo di 5.500 euro ospiteremo i ‘Minimarket’ in concerto, ai 6.000 abbelliremo il centrocampo col logo ‘Livio Neri’ e a 8.000 installeremo un tabellone elettronico che illuminerà il punteggio delle partite". Ieri sera il contatore aveva superato i 5.800 euro.

Luca Ravaglia