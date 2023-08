Mani sicure Cesena, i pali come priorità

Lì hanno chiuso in fretta proprio per cancellare quello che è stato il limite più grave e decisivo della scorsa stagione ossia due portieri inadeguati (Tozzo e Luca Lewis) per la categoria che mai hanno dato sicurezza.

Così in un Cesena che a una decina di giorni dalla chiusura del mercato manca ancora di quattro-cinque pedine (un difensore, un esterno, due centrocampisti e una punta) almeno tra i pali le operazioni sono state portate a termine velocemente. A inizio mercato o poco più per una coppia di portieri da C che ha una logica: un elemento esperto come l’attuale titolare Matteo Pisseri (31 anni, ha firmato un biennale), scoperto a Parma dal maestro Ermes Fulgoni lo stesso che lanciò Buffon, e un’alternativa emergente ma già vaccinata come Alessandro Siano, 22 anni, che ha appena firmato fino al giugno 2026.

Il recente passato bianconero ha ufficializzato che con portieri inadeguati non puoi pensare di arrivare più in alto di tutti.

Così, dopo avere cercato Giacomo Venturi (31 anni), promosso In B con la Reggiana e svincolato che però ha sempre preso tempo sperando di approdare nel Vicenza del suo ex tecnico Diana (ma così non è ancora stato), il ds Fabio Artico ha puntato diritto su Pisseri protagonista insieme a lui ad Alessandria (dal 2020 al 2022, 67 presenze, una promozione in B e una retrocessione) e una carriera di sostanza tra Renate, Catanzaro, Gubbio, Juve Stabia. Scorsa stagione però da dimenticare tra le poche presenze a Trieste (14) e Monopoli (3): è quindi anche in cerca di riscatto: in totale ha giocato 415 volte tra i professionisti con una fama di pararigori confermata in Coppa Italia con l’Entella.

Pure l’alternativa è di livello, Alessandro Siano (22 anni) infatti ha tutto per essere un concorrente forte per Pisseri e una garanzia per il Cesena. E’ approdato in bianconero dal Pontedera per 200mila euro e il prestito di Luca Lewis; in Toscana 29 gare con profitto, cresciuto nella Juventus aveva già convinto nell’Imolese (36 presenze). E non starà a guardare per stimolare l’attuale titolare Pisseri e rendere non facile la scelta a Toscano come è giusto che sia.

Un Cesena ancora da completare in ruoli chiave ma che come prime mosse si è attrezzato tra i pali. I pesantissimi errori della scorsa stagione, che tanto hanno contribuito alla clamorosa occasione persa di tornare in B, almeno hanno portato la fretta di correre ai ripari con due elementi sulla carta affidabili.