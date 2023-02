Marani: "Che emozione Una festa del calcio"

Da meno di due settimane Matteo Marani (nella foto col co - presidente del Cesena Robert Lewis e il patron della Reggiana Carmelo Salerno) è diventato presidente della Lega Pro e in questo momento sta compiendo un vero giro d’ Italia dentro le varie realtà che rappresenta per comprendere ogni risvolto, ogni esigenza che i vari dirigenti gli stanno esponendo. Nato a Bologna 52 anni fa Marani, che ha radici anche in Romagna e ha alle spalle una solida carriera giornalistica, lunedì sera era uno dei diciassettemila che hanno goduto dello spettacolo offerto dal match fra Cesena e Reggiana. Non ha voluto scoprire troppo le carte, ma due concetti sono emersi sugli altri: non vuole essere l’uomo che decide, ma piuttosto quello che traduce i desideri delle società in atti concreti. Dal suo punto di vista poi una riforma non deve riguardare solo la serie C ma tutto il calcio nazionale.

Il neo presidente la prima considerazione l’ha dedicata alla serata di Cesena: "Bello, emozionante, questa è una festa di calcio, grazie anche alle tifoserie appassionate da ambo le parti. Ovunque le società investono passione e energie, quello che serve in questo contesto lo ho scritto nel mio programma: prima di tutto sostenibilità dei club e poi la valorizzazione dei giovani, tema che mi è molto caro. La serie C è sempre stato il laboratorio del calcio: da qui sono partiti i playoff o i tre punti attributi per le vittorie. Da qui sono partiti tanti calciatori come Gianfranco Zola oggi vicepresidente vicario della Lega Pro". Uno dei temi ricorrenti è quello di allargare la griglia delle promozioni in serie B: "È un tema ampio - ha replicato Marani - il calcio è una filiera, quindi questo va discusso con le altre componenti. Non si può fare qualcosa da soli: va salvaguardato quello che è presente, poi le riforme sono sul tavolo della Federazione e bisogna capire cosa vogliono fare i club. La decisione non spetta a una persona sola, devono decidere le società".

Infine Marani ha chiarito quale deve essere il primo obiettivo della sua presidenza: "Dobbiamo compattare al massimo, unire e coagulare tutta la serie C. Mi ha fatto piacere in questi giorni mettere assieme i vari presidenti: l’unico modo per uscire dalle difficoltà è farlo tutti insieme".

Roberto Daltri