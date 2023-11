Marchigiani in cerca di continuità e conferme

Doppio appuntamento nel giro di appena quattro giorni: Cesena e Vis Pesaro questa sera si scontreranno per decidere chi passerà il turno di Coppa Italia serie C poi domenica prossima, sempre all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, ci saranno in palio tre punti pesantissimi in ottica campionato.

È chiaro che questa sera Domenico Toscano da una parte e Simone Banchieri (nella foto) dall’altra faranno ampio ricorso alle rotazioni per non rischiare quelli che non sono in condizioni perfette, per dare spazio a chi ne trova poco in campionato ma soprattutto per non incorrere in infortuni visto che a tutti è ben chiaro quanto il campionato conti molto più della Coppa Italia.

Entrambe arrivano da un pareggio in rimonta, quello conquistato dai marchigiani allunga una striscia positiva arrivata adesso a sette risultati utili di fila, sei però sono pareggi e una sola vittoria, quella conquistata con la Recanatese. Simone Banchieri oltre al passaggio del turno cercherà di capire se nella rosa a sua disposizione ci possono essere calciatori che fino a oggi ha utilizzato poco, ma potrebbero aiutare la squadra ad avere maggiore confidenza col gol.

La Vis Pesaro in questo campionato ha segnato appena 11 reti, peggio stanno facendo Fermana e Sestri Levante che occupano gli ultimi due posti in classifica, e l’Olbia con appena 9 centri. I migliori marcatori della Vis sono Sylla Youssouph Cheikh con tre reti messe a segno, l’ultima è quella che ha decretato il pareggio con l’ Arezzo. A due reti per ora si è invece fermato il giovane centrocampista esterno Lorenzo Da Pozzo arrivato in prestito dal Venezia.

Anche Banchieri per la sua Vis Pesaro adotta ormai stabilmente il modulo con i tre difensori puri dietro a un centrocampo a quattro in linea, con due rifinitori dietro alla punta centrale. Probabilmente non saranno della gara due ex che a Cesena hanno vissuto l’inizio della loro carriera: Mirko Valdifiori, che vanta anche molte stagioni in serie A e Denis Tonucci che ha conosciuto molto bene la B ma non è mai arrivato alla massima serie.

Roberto Daltri