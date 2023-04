Martedì alle 20.15 al ristorante Ponte Giorgi

Una coppia olimpica tutta d’oro, una delle più belle favole (realmente vissuta) della storia dello sport italiano, è quella formata dai coniugi Gianni Lonzi e Antonella Ragno, lui medaglia d’oro nella pallanuoto con il Settebello a Roma nelle memorabili Olimpiadi del 1960, lei nel fioretto individuale a Monaco nelle tristi e famigerate Olimpiadi del 1972, felicemente ancora insieme. Racconteranno la loro storia sportiva e d’amore (si conobbero proprio durante le Olimpiadi romane) martedì sera al Panathlon Club Cesena alle 20,15 al ristorante Ponte Giorgi di Cella di Mercato Saraceno in occasione della presentazione del libro ‘Un oro per la vita’ che ha dedicato loro il giornalista Giorgio Martino.

Una serata che permetterà anche di rivivere alcune delle migliori pagine dello sport italiano. Per il Panathlon Club Cesena sarà un periodo impegnativo e intenso, infatti il 25 aprile interverrà all’intitolazione della palestra di Torre del Moro (dove gioca la Futsal Cesena calcio a 5) a Paolo Paganelli storico collaboratore della Futsal e socio Panathlon scomparso il 28 gennaio scorso a 58 anni. Sarà ricordato con un triangolare tra la Futsal Cesena e le formazioni di Rimini e Reggio Emilia. Il 20 maggio poi al Centro Sportivo di Martorano alle 15 è in programma il saggio finale di PanathlonGiochiamo la tradizionale kermesse sportiva riservata alle scuole materne e primarie. Il 23 maggio sempre il Panathlon Cesena, presso la suggestiva struttura del Bagno Fantini a Cervia, organizzerà un incontro in tema calcistico con due grandi ex calciatori e attualmente tra i più apprezzati opinionisti televisivi, Eraldo Pecci e Lorenzo Minotti.