Match contro l’Entella, c’è la data. Si giocherà il 16 novembre

La Lega Pro con una nota ufficiale rilasciata ieri, ha stabilito data e orario del recupero con la Virtus Entella: il match che era in programma la scorsa settimana in Liguria e che era stato rinviato a poche ore dal fischio d’inizio a causa delle avverse condizioni meteo che si erano abbattute su tutta la regione, verrà disputata giovedì 16 ottobre, con fischio di inizio alle 20.45.

Nella stessa giornata verrà recuperato anche l’altro match posticipato, inizialmente a data da destinarsi, in seguito al malempo in terra ligure e cioè la sfida tra Sestri Levante e Rimini.

Le due gare non verranno in ogni caso disputate in contemporanea, dal momento che i biancorossi scenderanno in campo alle 16.15.

Nel frattempo prosegue la prevendita in vista dell’impegno più stringente in calendario, la gara di domenica a Gubbio, il cui fischio d’inizio è in programma alle 18.30.

I tagliandi potranno essere acquistati fino alle 19 di domani sul sito www.vivaticket.it e al Coordinamento Clubs Cesena. Il botteghino settore ospiti sarà chiuso nel giorno di gara.

Ecco i prezzi, esclusi i diritti di prevendita. Curva ospiti, prezzo unico 10 euro; tribuna laterale: intero 18 euro, ridotto over 65: 14 euro, donne: 8 euro, nati dall’112005 al 31122008: 5 euro; nati dall’112009 al 31122015: 2 euro. Omaggio in tutti i settori per chi è nato dal primo gennaio 2016.