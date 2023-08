Memorial Pantani Cambia ancora il percorso

di Giacomo Mascellani

Il ’Memorial Pantani’ cambia ancora una volta la città di partenza e per la prima volta non transiterà nelle strade del territorio di Cesena al circuito di Monetevecchio per l’inagibilità di alcune strade. Dopo il rinvio forzato della passata edizione che sarebbe dovuta partire da Forlì, a causa di un nubifragio che mise in ginocchio mezza Romagna, quest’anno il ’Memorial Marco Pantani’ partirà da Riccione. L’edizione 2023 di quella che è diventata una classica per i corridori professionisti, si disputerà sabato 16 settembre con partenza dalla Perla Verde e arrivo sul lungomare di Cesenatico dove c’è il monumento intitolato al mitico ’Pirata’ prematuramente scomparso il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni.

In cabina di regia c’è il Gruppo Sportivo Emilia e la gara è inserita nel calendario dell’Unione ciclistica internazionale. Per il ventennale che coincide tuttavia con la 19esima edizione, a dar man forte ad Adriano Amici ci sono ancora una volta gli inossidabili Dionigio Dionigi e Pino Buda, rispettivamente presidente e vicepresidente del Panathlon Club Cesena, i quali sin dalla morte di Marco Pantani si sono sempre impegnati per onorarne la memoria. La corsa partirà alle 11 da viale Ceccarini; il gruppo raggiungerà Scacciano, dove al chilometro zero si terrà la partenza ufficiale volante. Si pedalerà sino a Coriano, per poi scendere, attraversare la strada che porta a San Marino, quindi Santarcangelo, sino alle colline, Ponte Uso, il monte Gorolo (dove c’è il primo Gran premio della montagna), Sogliano, dove c’è il traguardo volante, la discesa della Ciocca, Longiano, dove verrà corso per quattro volte lo stesso giro della Coppi e Bartali, con passaggio al Castello di Longiano e davanti al Comune di dove c’è il secondo e terzo Gran premio della montagna. Poi il serpentone scenderà a Savignano, Gatteo, Sala, davanti a Villa Pantani in via Fiorentina, per poi raggiungere Cesenatico e il lungomare viale Carducci, per iniziare un circuito di 5,3 chilometri ripetersi 4 volte, per un totale di 21,2 chilometri.

Alla gara organizzata dal GS Emilia e supportata fin dalla prima edizione dal Comune di Cesenatico, Panathlon Club Cesena e Sidermec, sino ad ora sono iscritte 23 squadre, tra le quali 9 World Team. Adriano Amici sottolinea l’importanza della gara, che va oltre alle difficoltà del momento: "L’ultima ora della corsa sarà trasmessa in diretta da Rai Sport e successivamente da Euro Sport in tutto il mondo. L’alta considerazione nei nostri confronti ha portato tanti big a scegliere il Memorial Pantani. Il merito è condiviso con chi ha sempre creduto in noi sin dall’inizio, Dionigio Dionigi del Panathlon Club Cesena, Pino Buda della Sidermec e Vittorio Savini".