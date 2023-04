Mercadante lavora ancora a parte Prestia, sabato rientro improbabile

Dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico Domenico Toscano dopo la vittoria di giovedì a Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle, i bianconeri sono tornati ad allenarsi nel pomeriggio all’Orogel Stadium dov’è scattata la preparazione verso il match di sabato con la Vis Pesaro.

Dopo una prima fase caratterizzata dalla riattivazione muscolare e da un riscaldamento tecnico, la prima seduta della settimana si è sviluppata tra una serie di allunghi ed alcune esercitazioni sul possesso palla. L’allenamento è terminato con una partitella su campo ridotto. A parte hanno lavorato Mercadante e Prestia (nella foto: ad oggi è molto difficile che il difensore rientri sabato) che hanno proseguito nei rispettivi programmi di recupero. Fino a sabato Bianchi e compagni sono attesi da una seduta sempre al mattino.

Per l’ultimo match interno della stagione regolare all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, alle 17.30 contro la Vis Pesaro, è stato designato l’arbitro Claudio Petrella. Esiste un solo precedente con il fischietto laziale e risale al 22 dicembre 2021 quando il Cesena perse per 4-1 sul campo del Gubbio.

Si è fermato ad un passo dalla vittoria il “Torneo Pecci” per gli Under 14 del Cesena. I ragazzi di mister Teodorani sono infatti stati battuti nettamente in finale dall’Atalanta per 5-1 (di Lombardo la rete della bandiera) dopo aver fatto fuori il Sassuolo nei quarti (4-2 ai rigori con gol di Conte nell’1-1 al termine dei tempi regolamentari) e il Parma in semifinale (2-1 con i centri di Laghi e Favale). Nel girone di qualificazione del torneo giunto alla 40ª edizione e appuntamento fra i più importanti e prestigiosi nella categoria nel panorama nazionale e non, i bianconeri avevano superato il Ballaria (7-0 con tripletta di Morigi, doppietta di Conte e reti di Cela e Ricci) e l’Accademia Granata (un 3-0 firmato da Giergji e dalla doppietta di Morigi) prima di arrendersi per 4-1 al Torino (ancora a segno Morigi).