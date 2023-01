Mercato chiuso, potrebbe succedere qualcosa per un’occasione dell’ultimo minuto

Mercato bianconero che rimane in stand by e che potrebbe anche non prevedere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, da qui alla chiusura delle trattative fissata per martedì 31 gennaio alle 20, guarda caso un’ora prima del fischio d’inizio della gara che i bianconeri disputeranno a Recanati. Rimane comunque alta da parte degli uomini mercato del Cavalluccio l’attenzione su quelle che possono essere eventuali occasioni dell’ultimo minuto soprattutto per il reparto difensivo, rimasto un po’ corto di alternative dopo la partenza di Ivan Kontek, finito in prestito al Foggia, e l’infortunio al ginocchio che ha messo ko Luca Coccolo fino a fine stagione. Gli arrivi di Mattia Mustacchio, prelevato in prestito dalla Pro Vercelli, e di Luigi Silvestri, giunto in riva al Savio a titolo definitivo dal Siena (entrambi hanno esordito domenica contro la Fermana), potrebbero quindi essere le ultime due operazioni chiuse in questa sessione invernale che si sono aggiunte alle partenze di Kontek e del portiere Stefano Minelli, finito in prestito al Sudtirol di Pierpaolo Bisoli.

Ieri pomeriggio i bianconeri si sono ritrovati al centro Rognoni per il primo dei quattro allenamenti che li avvicinerà alla gara di sabato con il Pontedera. Dopo una prima parte dedicata ad un’attivazione muscolare condotta dal preparatore Andrea Nocera, il gruppo al gran completo - con le sole eccezioni di Coccolo e Zecca - è stato impegnato in una serie di esercitazioni su situazioni di attacco contro difesa a cui ha fatto seguito una partitella. Come avverrà anche nei prossimi giorni, Bianchi e compagni hanno lavorato sul campo in sintetico per adeguarsi alle condizioni di gioco che li attenderanno sabato allo stadio “Ettore Mannucci”. Questa mattina appuntamento ancora a Villa Silvia.

Intanto è attiva da ieri la prevendita biglietti per la gara Pontedera-Cesena in programma sabato con inizio alle ore 17.30. I tifosi bianconeri potranno acquistare i tagliandi per il settore a loro riservato (tribunette B e C, gradinata sud) on line sul sito www.etes.it e nei punti vendita del circuito Etes presente a Cesena al Coordinamento Club (aperto martedì e mercoledì dalle 15 alle 19, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. I biglietti potranno essere acquistati al costo di 12 euro oltre ai diritti di prevendita fino alle 19 di venerdì, mentre il giorno della gara i botteghini dello stadio “Ettore Mannucci” resteranno chiusi.

Andrea Baraghini