Mercato. Frascatore, sembra proprio chiusa

Artico lo ha detto e ripetuto: il mercato bianconero è finito qui a meno che... non ci sia un affare. Già, un affare. Parole sincere o strategia tipica delle ultime (quasi) 48 ore di mercato? Paolo Frascatore sembra ormai fuori dai giochi. Il Cesena la sua proposta l’ha fatta e ribadita ed ora si mette da parte in attesa di eventi. Che potrebbero essere portati ad una favorevole conclusione per i romagnoli solamente dal procuratore del giocatore che deve far capire ai dirigenti campani che tenere in squadra un giocatore scontento non sembra essere proprio una grande idea. Sembra chiusa ma forse ancora del tutto non lo è.

E’ chiusa invece la questione Coccolo che dovrà operarsi al menisco e starà fuori fino a novembre: ecco perché è saltata la trattativa con la Pro Vercelli.

Per quello che riguarda gli altri tre in uscita - Albertini, Chiarello e Nannelli - pare non ci siano novità Il club bianconero proverà a piazzarli fra oggi e domani alle ore 20. Quando, chissà, non possa arrivare una gradita sorpresa dell’ultimo minuto, anche ultimissimo.

Andrea Baraghini