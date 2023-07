Mercato - Minelli è diretto alla Feralpisalò

Si muove poco o nulla nel mercato di serie C, Cesena compreso. Ancora diverse le questioni societarie-regolamentari da risolvere, i soldi sono pochi e tutti stanno aspettando. Però il tempo passa, le date dei ritiri si avvicinano e quindi i dirigenti sono quotidianamente all’opera per allestire le rose migliori e per accontentare i loro (spesso) incontentabili allenatori.

Fabio Artico ieri si è visto con il mister Domenico Toscano, rientrato dalle meritate vacanze in vista del raduno ed i due (comunque sempre in contatto telefonico) hanno fatto il punto della situazione su alcune questioni in ballo. Preso Donnarumma, la casella di esterno sinistro è stata riempita, ma da colmare ce ne sono ancora diverse. Una su tutte, quelle dei portieri visto che ne arriveranno due. In uscita, a questo proposito, c’è Stefano Minelli che sta chiudendo il discorso per andare alla Feralpisalò. Per quello che riguarda il titolare del ruolo, il Cesena sta cercando di stringere per Matteo Pisseri o Giacomo Venturi oltre ad un Mister x svincolato e di gran nome.

Un nome nuovo per l’attacco è quello dell’albanese la stagione appena trascorsa al Pescara Aristidi Kolaj, 24 anni (è nato il 9 aprile 1999) che può essere impiegato sia come seconda punta, sia come trequartista. In Abruzzo non ha reso, ma Artico lo conosce bene perché lo ha già avuto ad Alessandria e nonostante un grave infortunio al ginocchio tre anni fa da cui si è però completamente ripreso, crede in lui e sarebbe un profilo interessante anche se la trattativa non è facile.

Mentre il preparatore dei portieri al posto di Scalabrelli sarà Antonello Degiorgi, inattivo l’anno scorso, ma pronto a rientrare con entusiasmo, lo staff di Toscano perde un pezzo importante: infatti il ’match analyst’ Carmine Alessandria per ragioni personali non farà più parte del gruppo ed ora spetta al tecnico calabrese cercare un’alternativa, da fuori o all’interno dell’unito gruppo di collaboratori di cui si circonda.

Oggi il club dovrebbe annunciare anche il responsabile del settore giovanile, una figura chiave per il club del Cavalluccio. Scelta da non sbagliare.

a.b.