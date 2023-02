Mercato, nessun colpo finale Mustacchio e Silvestri unici arrivi

Chiude senza botto finale il mercato bianconero. I blitz che hanno portato in riva al Savio il difensore centrale Luigi Silvestri, arrivato a titolo definitivo dal Siena, e il centrocampista Mattia Mustacchio, prelevato invece in prestito fino a giugno dalla Pro Vercelli, rimangono le ultime ed uniche due operazione chiuse dal Cavalluccio in questa sessione invernale che ha visto, di contro, uscire il difensore Ivan Kontek ed il portiere Stefano Minelli entrambi finiti in prestito, il primo a Foggia il secondo in B al Sudtirol di Pierpaolo Bisoli.

Che non ci sarebbero stati stravolgimenti nella rosa lo avevano già annunciato i vertici bianconeri alla vigilia dell’apertura delle trattative ad inizio gennaio, e la scelta appare anche in parte condivisibile. Non si effettuano infatti robusti restyling in un gruppo che comunque viaggia stabilmente in zona podio. L’impressione però è che qualche lacuna non sia stata colmata. In difesa, per esempio, a fronte di due pedine tolte dallo scacchiere - oltre a Kontek nel mese di gennaio il Cavalluccio ha perso anche Luca Coccolo, out fino a fine stagione per un infortunio al ginocchio - c’è stato un solo ingresso, quello di Luigi Silvestri. Morale: la coperta dietro rimane un po’ corta e la stessa considerazione forse qualcuno in società l’ha fatta visto che negli ultimi giorni circolavano diversi nomi papabili per il reparto difensivo. Ultimo, in ordine cronologico, quello di Ramzi Aya centrale classe 1990 in uscita dall’Avellino che si è aggiunto a quelli di Giuseppe Loiacono (Reggina), Edoardo Lancini (Palermo) e Luca Crescenzi (Siena) finiti in precedenza sul taccuino del ds Stefanelli. Tutto però alla fine si è chiuso con un nulla di fatto.

Si era parlato anche di un innesto a centrocampo e in particolare si ipotizzava di dare a Toscano un trequartista di qualità, un elemento in grado di ispirare le punte, e, all’occorrenza, anche in grado di finalizzare l’azione per rinforzare un settore che manca un po’ di brio ed inventiva. Non è stato mai nascosto un forte interessamento per il classe 2001 Romeo Giovannini, che però il Modena ha deciso anticipatamente di togliere dal mercato, mentre l’ipotesi Nicola Mosti, sempre in forza ai canarini dove è rimasto, non ha trovato alla fine sbocchi concreti, il giocatore poi pare abbia rifiutato il Pordenone.

Capitolo a parte poi quello del portiere. Dopo che Stefano Minelli ha capito che per lui probabilmente ci sarebbe stato ben poco spazio, il teorico estremo difensore titolare ad inizio campionato ha chiesto di potersi giocare le proprie carte in B al SudTirol dove non è ancora sceso in campo allungando la striscia delle zero presenze in questa stagione.

La scelta societaria è stata quella di non coprire la casella lasciata libera dall’ex Perugia e di continuare quindi a dare fiducia al duo Tozzo-Lewis con Pollini come terzo, senza perciò operare nuovi innesti ritenendo, evidentemente, sufficientemente affidabile il parco portieri. Come sempre toccherà al campo il responso definitivo e insindacabile sulle scelte fatte.

Andrea Baraghini