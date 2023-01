Mercato, rotta su Reggio Calabria Nel mirino ci sono Loiacono e Ricci

Adesso dalle pure chiacchiere si passa ai fatti. Il mercato di gennaio si è aperto e lo sarà fino fino al 31 gennaio, martedì. In casa Cesena, preso atto che fin qui solo Ivan Kontek ha apertamente chiesto di cambiare aria, la società fa capire di avere occhi e orecchie aperte per individuare le giuste opportunità.

Qualche giorno fa da Reggio Calabria è partita la voce di un interessamento bianconero per il difensore Giuseppe Loiacono. Dalla città dello stretto l’affare che lo riguarda viene dato per certo. L’attenzione del Cesena potrebbe però allargarsi anche ad un esterno d’attacco e qui i nomi possono essere quelli di Federico Ricci, anche lui alla Reggiana, sul quale ci sono anche altre società importanti, anche se il dubbio principale riguarda la sua voglia di scendere di categoria; altro possibile indiziato è Romeo Giovannini, 21 anni, giovane esterno del Modena che la società emiliana vorrebbe trattenere e per il quale abbondano le richieste con Gubbio e Entella in testa. Altra possibilità è quella di Andrea Schenetti, 31 anni, ora al Foggia ma l’anno passato all’Entella. Per il ruolo di centrocampista dai piedi raffinati resta valida la strada che porta a Mosti del Modena e potrebbe esserci un nuovo tentativo per arrivare a Alessandro Fabbri, esterno destro in uscita dal Trento, società che fa sapere di voler cambiare molto in questo mercato. Fabbri piace non solo al Cesena visto che se ne stanno interessando anche Triestina, Viterbese e Novara.

Roberto Daltri