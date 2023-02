"Miglioriamo nei cross e nel concedere poco"

Non siamo nella testa di mister Domenico Toscano, ma siamo ragionevolmente certi di intuire che nemmeno nei suoi sogni più ottimistici avrebbe pensato di poter tornare dalla doppia trasferta a Pontedera e a Recanati non tanto con due vittorie - e questo ci poteva stare anche se non era facile perché si trattava di due campi difficili e di due avversarie insidiose - ma con queste due vittorie: due rotondi successi, affermazioni mai in discussione che testimoniano una voltadi più che questo Cesena c’è eccome e che sul sintetico si trova piuttosto a suo agio e questo nonostante i timori della vigilia.

Alla fine Mimmo Toscano è molto soddisfatto e ne ha ben donde: "Abbiamo disputato una grande gara anche oggi, i ragazzi sono stati bravissimi perché non era facile venire qui a giocare questo tipo di partita contro una squadra organizzata, fastidiosa e veloce. Noi siamo stati sempre concentrati, sul pezzo, l’abbiamo fatta sembrare una vittoria facile, ma non è stato affatto così. Bravi noi, lo possiamo dire".

Toscano spiega anche perché non ha cambiato nulla rispetto alla squadra che ha stravinto a Pontedera: "Ho parlato con i ragazzi che mi hanno detto che non erano affatto stanchi e così ho voluto dare continuità alla formazione che aveva fatto bene in Toscana". Ma l’allenatore del Cesena si sofferma anche su altri aspetti che hanno caratterizzato la splendida vittoria del Cavalluccio: "Stiamo migliorando, siamo in crescita e questo perché i ragazzi non hanno mai smesso di allenarsi bene e stanno continuando a farlo. Staimo migliorando nei cross, nelle conclusioni e siamo in crescita nel restare più compatti e nel concedere pochi spazi ai nostri rivali. Non abbiamo preso gol per la seconda gara di fila e questo è determinante per una squadra che vuole e deve conservare un suo equilibrio tattico e tecnico, dote fondamentale in un campionato come questo".