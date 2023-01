Minelli, formalizzati i saluti col club

Ufficializzato ieri il passaggio di Stefano Minelli al Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Prestito fino al 30 giugno 2023 con diritto di opzione in favore del club altoatesino la formula trovata dalle due società. Prima della chiusura del mercato probabile che venga inserito in rosa un under. Dopo la partenza di Kontek, finito in prestito al Foggia, Cavalluccio a caccia di un difensore : Luigi Silvestri (favorito) , Luca Crescenzi, entrambi del Siena, Giuseppe Loiacono della Reggina e Edoardo Lancini del Palermo i nomi su taccuino di Stefanelli. Per il centrocampo invece se il Modena decidesse di lasciare partire Romeo Giovannini il Cesena sarebbe in pole position.

Riguardo al campo, ieri King Udoh è tornato ad allenarsi in gruppo.

Andrea Baraghini