Minelli va in prestito al Sud Tirol

Dopo la partenza di Ivan Kontek, finito a titolo temporaneo al Foggia, altra operazione in uscita per il Cesena. Oggi infatti verrà formalizzato il prestito fino a giugno di Stefano Minelli in B al Sud Tirol di Pierpaolo Bisoli. Finisce quindi con zero presenze l’avventura del portiere prelevato a luglio dal Frosinone e che nei piani estivi doveva essere il titolare. Chiuso da Andrea Tozzo lo stesso Minelli ha chiesto alla società di poter giocare le proprie chanches lontano dalla Romagna (anche Vicenza e Perugia erano interessate a lui). Al momento non sono previste entrate nel ruolo di portiere, mentre l’urgenza riguarda la difesa. L’ipotesi di pescare da un Siena in aria di smobilitazione si è raffreddata. Luigi Silvestri e Luca Crescenzi i due profili valutati, con il primo più gradito per questioni tecniche. Ieri in Toscana è arrivato Massimo Tarantino nuovo ds che dovrà salvare la stagione bianconera. In particolare Silvestri (Crescenzi è out per infortunio) che da qualche giorno si allenava a parte ieri è rientrato in gruppo e la sua partenza ora è meno scontata. Resta in piedi l’ipotesi Giuseppe Loiacono della Reggina, ma tutti i discorsi sono rimandati alla settimana prossima.

Andrea Baraghini