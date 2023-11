Mister Banchieri dopo il roboante ko: "Abbiamo perso contro i migliori"

I sette risultati utili di fila (sei pareggi e una vittoria) che aveva portato come pretenzioso biglietto da visita al Manuzzi la Vis Pesaro sono stati cancellati dall’acceleratissimo passo dei bianconeri; una striscia eloquente di 11 risultati utili consecutivi, media di 2,25 punti a partita e di 2,67 reti realizzate a match.

Il tecnico marchigiano Simone Banchieri evidenzia lo stato di forza dei bianconeri: "Non ho rimpianti, in qualche occasione avremmo potuto fare di più ma abbiamo perso contro la squadra più forte del campionato. La sconfitta va accettata quando gli altri hanno tutto di più, giusto dare loro i meriti. Il nostro competitor non è certo il Cesena". L’ex bianconero Mirko Valdifiori ( 37 anni, cresciuto nel vivaio del Cesena, tre presenze in prima squadra) commenta così il brusio del pubblico nei suoi confronti: "Provengo dal settore giovanile del Cesena dove sono stato benissimo. Probabilmente alcuni tifosi credono che quando nell’estate 2008 sono stato ceduto all’Empoli, sia stato io a volere lasciare la Romagna. Invece la società ha voluto fare cassa e sono approdato in un grande club di serie B come quello toscano (234 presenze tra A e B), così le nostre strade si sono divise".