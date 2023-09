Mister Toscano: "Abbiamo concesso troppi spazi"

Troppo lento, spento, piatto e senza idee il Cesena del primo tempo di Olbia per essere vero, e troppo brutto e distratto per sperare di portare via punti ad una squadra dai valori tecnici non eccelsi ma capace con la corsa e la compattezza di sopperire alle sue lacune. Senza dimenticare che i sardi posso contare su Daniele Ragatzu; uno che in serie C fa la differenza, controlla la palla in modo delizioso e non ti perdona nessun errore. Della prestazione Domenico Toscano salva solo la voglia che la squadra ha messo in campo nella ripresa quando ha fatto vedere di non starci a perdere e anche se in modo a volte confuso ha creato varie occasioni da gol. Il tecnico prova a spiegare in cosa la sua squadra è mancata: "L’ Olbia sta bene fisicamente, sta bene in campo, è organizzata e ha sfruttato bene gli spazi che abbiamo concesso in campo aperto quando abbiamo perso la palla".

Al gol dell’ex ha risposto il gol dell’ex: Nicola Nanni ha portato avanti l’ Olbia e Roberto Ogunseye ha riacceso una speranza che poi non si è concretizzata. L’attaccante che il Cesena ha prelevato dal Modena parla così del suo stato di forma: "Non sono ancora al 100%, ma sto recuperando. Quella in Saredegna è stata la terza partita da quando sono a Cesena: mi manca il ritmo gara, ma sto lavorando tanto, mi sento bene e giorno dopo giorno sto migliorando".

Poi Ogunseye proprio perchè conosce la città e il clima che circonda la squadra fa capire di non essere rimasto stupito della prova fornita dall’Olbia: "Mi aspettavo una partenza molto forte, conosco l’ambiene, so com’è ,quello che mi ha sorpreso è stata l’espressione di gioco che hanno fatto vedere; specie nel primo tempo hanno fatto molto bene".

Adesso Toscano e i suoi collaboratori hanno più tempo del previsto per lavorare sulla squadra, tornano gli squalificati e queste sono buone notizie, certo però bisogna ritrovare il vero Cesena: quello visto allo stadio ’Bruno Nespoli’ è una versione troppo sbiadita per alimentare delle speranze e ambizioni di alta classifica.

Roberto Daltri